Qué hace falta para tener un potus gigante de hojas siempre verdes

Se caracteriza por sus largos tallos y hojas verdes jaspeadas. Como otras especies de interior, el potus no produce flores en su forma domesticada, aunque algunas plantas de esta misma familia sí dan flores en su hábitat natural.
Es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes. Solo basta con colocar un esqueje con nudos en un frasco con agua y esperar. Le gusta la tierra fértil y enrollar sus brazos para alcanzar más altura.
Esta planta proviene de ciertas selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia.
Se caracteriza por tener largos tallos o esquejes que trepan como enredadera y, en condiciones climáticas óptimas, pueden llegar a medir más de 20 metros.
Para cuidar y mantener siempre hermosa una planta de potus en casa, solo basta con tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos.
Errores comunes al cuidar una planta de potus
Cuando se trata de plantas de interior como el potus, existen algunos errores comunes de principiante que pueden arruinar la planta e incluso acabar con su vida.
El mayor error es regar la planta de potus mucho o regarla poco. Cuando la planta recibe demasiada agua, sus raíces se ponen negras, se pudren y sus hojas se ponen amarillas y decaídas.
La luz también juega un papel superimportante en el desarrollo del potus. Ponerla bajo el sol directo en el patio puede costarle la vida. Sus hojas se queman y marchitan.
Usar macetas sin drenaje en la base y no realizar un cambio de tierra y macetas frecuente también puede dañar las raíces de tu planta y evitar el desarrollo sano. Se recomienda fertilizar la tierra y cambiar la maceta en los meses de primavera.
Cómo hacer que tu potus sea gigante
Para lograr que tu potus tenga hojas de tamaño selvático y un color verde intenso, puedes seguir algunos consejos de jardinería y aplicarlos en tu planta.
- El potus tiene memoria vertical. Esto significa que necesita escalar para crecer mejor. Para que sus hojas sean más grandes, lo mejor es realizar un tutor y enrollar los tallos en él, hacia arriba.
- Otro consejo de plantas para un potus gigante es aprender a suministrar la luz que le proporcionamos. Para crecer, sus hojas necesitan sol indirecto abundante. La planta sobrevive en la sombra, pero genera hojas pequeñas y opacas.
- También puedes reforzar y nutrir la tierra de la planta para que sus hojas y tallos se desarrollen mucho mejor. Coloca un fertilizante de nitrógeno o humus de lombriz en verano y otoño.