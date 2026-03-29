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Planta de potus

Qué hace falta para tener un potus gigante de hojas siempre verdes

Existen algunos consejos, trucos o recomendaciones sencillas para que tu planta de potus crezca mucho más y luzca siempre hermosa

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Obtiene potus gigantes con hojas verdes y hermosas. 

Obtiene potus gigantes con hojas verdes y hermosas. 

La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior muy bonita, de un color verde intenso, con pequeñas manchas blancas y hojas en forma de corazón. Esta planta, como otras tantas especies de hoja, se lleva muy bien con los espacios húmedos y apenas iluminados.

Se caracteriza por sus largos tallos y hojas verdes jaspeadas. Como otras especies de interior, el potus no produce flores en su forma domesticada, aunque algunas plantas de esta misma familia sí dan flores en su hábitat natural.

Es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes. Solo basta con colocar un esqueje con nudos en un frasco con agua y esperar. Le gusta la tierra fértil y enrollar sus brazos para alcanzar más altura.

potus
Le gusta la luz indirecta, la tierra mojada pero no encharcada, los espacios amplios y la humedad en el aire.

Le gusta la luz indirecta, la tierra mojada pero no encharcada, los espacios amplios y la humedad en el aire.

Esta planta proviene de ciertas selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia.

Se caracteriza por tener largos tallos o esquejes que trepan como enredadera y, en condiciones climáticas óptimas, pueden llegar a medir más de 20 metros.

Para cuidar y mantener siempre hermosa una planta de potus en casa, solo basta con tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos.

Errores comunes al cuidar una planta de potus

Cuando se trata de plantas de interior como el potus, existen algunos errores comunes de principiante que pueden arruinar la planta e incluso acabar con su vida.

El mayor error es regar la planta de potus mucho o regarla poco. Cuando la planta recibe demasiada agua, sus raíces se ponen negras, se pudren y sus hojas se ponen amarillas y decaídas.

hoja de potus podrida
Con buenos cuidados, el potus puede vivir muchos meses e incluso nunca morir.&nbsp;

Con buenos cuidados, el potus puede vivir muchos meses e incluso nunca morir.

La luz también juega un papel superimportante en el desarrollo del potus. Ponerla bajo el sol directo en el patio puede costarle la vida. Sus hojas se queman y marchitan.

Usar macetas sin drenaje en la base y no realizar un cambio de tierra y macetas frecuente también puede dañar las raíces de tu planta y evitar el desarrollo sano. Se recomienda fertilizar la tierra y cambiar la maceta en los meses de primavera.

Cómo hacer que tu potus sea gigante

Para lograr que tu potus tenga hojas de tamaño selvático y un color verde intenso, puedes seguir algunos consejos de jardinería y aplicarlos en tu planta.

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  • El potus tiene memoria vertical. Esto significa que necesita escalar para crecer mejor. Para que sus hojas sean más grandes, lo mejor es realizar un tutor y enrollar los tallos en él, hacia arriba.
  • Otro consejo de plantas para un potus gigante es aprender a suministrar la luz que le proporcionamos. Para crecer, sus hojas necesitan sol indirecto abundante. La planta sobrevive en la sombra, pero genera hojas pequeñas y opacas.
  • También puedes reforzar y nutrir la tierra de la planta para que sus hojas y tallos se desarrollen mucho mejor. Coloca un fertilizante de nitrógeno o humus de lombriz en verano y otoño.

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