Qué hace falta para tener un potus gigante de hojas siempre verdes

potus Le gusta la luz indirecta, la tierra mojada pero no encharcada, los espacios amplios y la humedad en el aire.

Esta planta proviene de ciertas selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia.

Se caracteriza por tener largos tallos o esquejes que trepan como enredadera y, en condiciones climáticas óptimas, pueden llegar a medir más de 20 metros.

Para cuidar y mantener siempre hermosa una planta de potus en casa, solo basta con tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos.

Errores comunes al cuidar una planta de potus

Cuando se trata de plantas de interior como el potus, existen algunos errores comunes de principiante que pueden arruinar la planta e incluso acabar con su vida.

El mayor error es regar la planta de potus mucho o regarla poco. Cuando la planta recibe demasiada agua, sus raíces se ponen negras, se pudren y sus hojas se ponen amarillas y decaídas.

hoja de potus podrida Con buenos cuidados, el potus puede vivir muchos meses e incluso nunca morir.

La luz también juega un papel superimportante en el desarrollo del potus. Ponerla bajo el sol directo en el patio puede costarle la vida. Sus hojas se queman y marchitan.

Usar macetas sin drenaje en la base y no realizar un cambio de tierra y macetas frecuente también puede dañar las raíces de tu planta y evitar el desarrollo sano. Se recomienda fertilizar la tierra y cambiar la maceta en los meses de primavera.

Cómo hacer que tu potus sea gigante

Para lograr que tu potus tenga hojas de tamaño selvático y un color verde intenso, puedes seguir algunos consejos de jardinería y aplicarlos en tu planta.