Ni abono ni riego: el truco de jardinería infalible para que el árbol de palta estalle de frutas en otoño

En el caso del aguacatero, se utiliza para transferir la capacidad de producción de un ejemplar veterano y exitoso a uno joven o con bajo rendimiento, aprovechando la fuerza de las raíces del árbol base y la madurez de la rama añadida.

árbol de palta

La mecánica del injerto es fascinante: se busca fusionar la robustez del sistema radicular del árbol receptor, que ya está adaptado al clima y suelo local, con la genética superior de una rama que ya ha probado ser prolífica. Esta simbiosis permite que el árbol joven reciba las señales hormonales necesarias para comenzar su etapa reproductiva mucho antes de lo que dictaría su ciclo natural.

Para iniciar este procedimiento, el primer paso es la selección cuidadosa del material. Es fundamental identificar un árbol de palta que destaque por su salud y por ofrecer aguacates de excelente calidad. De este ejemplar madre se debe extraer una rama pequeña, asegurándose de que tenga un grosor adecuado.

Esta pieza de madera contiene toda la información genética necesaria para replicar el éxito del árbol original en tu propio jardín o huerto urbano. Una vez obtenida la rama, el siguiente paso requiere precisión: se realiza una incisión en el tronco joven o en una rama principal del árbol que deseamos mejorar. El objetivo es encajar perfectamente la rama productiva en este espacio, asegurando que las capas internas de ambos tejidos entren en contacto íntimo.

arbol de palta Cómo potenciar el crecimiento del árbol de palta en otoño.

Luego, la unión debe sellarse firmemente con cinta especial para injertos, manteniendo la zona protegida y húmeda mientras se produce la cicatrización. Con el paso de las semanas, si el tejido prende correctamente, la nueva rama comenzará a integrarse y a desarrollarse con fuerza. Así, en pocas semanas verás cómo se multiplica la producción de paltas.