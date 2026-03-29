El macabro rompecabezas del ataque a balazos a la niña de 11 años y la máquina de matar

El resto de la semana se fue entre las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Homicidios y las declaraciones públicas de familiares de dos internos de la Penitenciaría Provincial que están cumpliendo condenas por asesinato y narcotráfico.

La familia de la niña baleada acusó a Pedro Morales Ascanio, sentenciado por homicidio y muy cercano a tramitar el beneficio de las salidas transitorias. A modo de ofensiva, su abogado, Francisco Machuca, pidió a la Fiscal de Homicidios que lo desvincule de semejante acusación lanzada por el padre de la niña, Marcelo Agüero Delclaux, a través de Joana, la ex esposa y madre de Brunella.

Morales Ascanio será interrogado esta semana en la Fiscalía de Homicidios. La esposa dijo a Radio Nihuil este viernes que nada tuvo que ver con el ataque y confirmó que su pareja y el padre de la niña se habían conocido en la prisión.

La nena baleada frente a una máquina de matar

Por estas horas, la fiscal Florencia Díaz Peralta tiene ante sí un rompecabezas de varias piezas pero todavía incompleto. El modelo terminado pondría ante sus ojos la respuesta a la pregunta del millón: ¿quién ordenó apretar el gatillo como si de una máquina de matar se tratara?

Florencia Diaz Peralta.jpg La investigación por la nena baleada está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, de Homicidios.

Las declaraciones públicas de familiares de los internos carcelarios Agüero Delclaux y Morales Ascanio, alias Piter, cayeron muy mal en la Fiscalía de Homicidios, en el Servicio Penitenciario y en el Ministerio de Seguridad. Generaron ruido, barro; ensuciaron la pesquisa, admiten.

Díaz Peralta centró la investigación por el ataque a balazos de la niña de 11 años en la siempre compleja vida carcelaria y en un entramado de crímenes, narcotráfico y utilización de celulares dentro de los pabellones penitenciarios. Pero también afuera, porque en los últimos días dos familiares de la nena baleada quedaron complicados por drogas.

La nena baleada y los celulares que hablan

Los celulares dicen mucho, saben los pesquisas; no sólo cuando funcionan, sino mucho más cuando son incautados en los operativos de requisa. Porque revelan vínculos, complicidades y enfrentamientos, traiciones, vendettas, amenazas, negociados de todo tipo, sociedades que pueden diluirse en un segundo y hechos de corrupción.

Sabe la fiscal que dar con el atacante que apretó nueve veces el gatillo en la puerta de la casa de Brunella hiriéndola de muerte es difícil, pero no imposible. Tentativa de asesinato o abuso de arma de fuego son delitos claramente imputables al sicario.

También sabe Díaz Peralta que desandar el camino que la conduzca hacia quien haya dado la orden de cometer semejante salvajada es delicado y pantanoso. Completar ese macabro rompecabezas tampoco es imposible.