Necesitan sangre O Negativo para la nena baleada de 11 años: cómo donar este jueves y viernes en el Notti

Dos de los proyectiles impactaron en esa extremidad de la pequeña, le dañaron la vena aorta y la tibia.

La niña de 11 años recibió 4 disparos en total. El tercero le impactó en la ingle cerca de la pierna derecha y el último en la mano izquierda, donde la bala le quebró desde el dedo mayor hasta el meñique.

Hospital Humberto Notti. (5).jpeg La niña necesita dadores de sangre O Negativo. Foto: UNO / Nicolás Rios

"Mi ex marido tuvo problemas con un referente del penal, Pedro Morales, le dicen Piter. Es él el que mandó a hacer esto. Tengo audios de Marcelo en donde me cuenta que él no se quiso hacer cargo de toda la droga que encontraron en el penal. Le pedían que aparezca, que lo arreglara o le mataban los hijos", contó la mujer durante una entrevista con Radio Nihuil.

La mujer explicó que en un principio no dimensionó el peligro que corría su hija porque cuando empezaron a amenazar a Yamila Agüero (hermana de Marcelo) creyó que era por problemas que ella tenía con otra gente. "Como estoy hace 10 años separada de él, pensé que los tiros que le habían tirado a Yamila eran por algún problema de ella. No sabía que era porque estaba mi hija ahí", afirmó.

Esto último se dio cuenta cuando 2 días después de ese ataque "golpearon la puerta y ahí le tiraron a mi nena, que fue a abrir".