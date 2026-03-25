La familia de la nena baleada en Godoy Cruz difundió un pedido urgente de dadores de sangre O Negativo para la pequeña de 11 años, que continúa internada en terapia intensiva del hospital Notti tras recibir 4 disparos.
Necesitan sangre O Negativo para la nena baleada de 11 años: cómo donar este jueves y viernes en el Notti
Necesitan sangre O Negativo para la nena baleada en Godoy Cruz: cómo donar este jueves y viernes en el Notti
Las donaciones se realizarán el jueves 26 y viernes 27 de marzo a las 7 de la mañana en el hospital. Los requisitos son tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, concurrir con DNI, asistir desayunado, gozar de buena salud y no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año.
¿Cómo está la niña baleada en Godoy Cruz?
La nena baleada en Godoy Cruz evoluciona favorablemente y desde hace 2 días comenzó a comer en la terapia intensiva del hospital Notti. Sin embargo, los médicos monitorean el bypass que le colocaron en la pierna izquierda y advierten que si el injerto no funciona podría ser necesaria una amputación.
Dos de los proyectiles impactaron en esa extremidad de la pequeña, le dañaron la vena aorta y la tibia.
La niña de 11 años recibió 4 disparos en total. El tercero le impactó en la ingle cerca de la pierna derecha y el último en la mano izquierda, donde la bala le quebró desde el dedo mayor hasta el meñique.
"Mi ex marido tuvo problemas con un referente del penal, Pedro Morales, le dicen Piter. Es él el que mandó a hacer esto. Tengo audios de Marcelo en donde me cuenta que él no se quiso hacer cargo de toda la droga que encontraron en el penal. Le pedían que aparezca, que lo arreglara o le mataban los hijos", contó la mujer durante una entrevista con Radio Nihuil.
La mujer explicó que en un principio no dimensionó el peligro que corría su hija porque cuando empezaron a amenazar a Yamila Agüero (hermana de Marcelo) creyó que era por problemas que ella tenía con otra gente. "Como estoy hace 10 años separada de él, pensé que los tiros que le habían tirado a Yamila eran por algún problema de ella. No sabía que era porque estaba mi hija ahí", afirmó.
Esto último se dio cuenta cuando 2 días después de ese ataque "golpearon la puerta y ahí le tiraron a mi nena, que fue a abrir".