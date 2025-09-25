Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
La nueva camiseta y la probable formación de San Lorenzo para recibir a Godoy Cruz

En la previa del encuentro ante Godoy Cruz, San Lorenzo oficializó su nueva camiseta alternativa mediante una publicación de redes y con la presencia del mendocino Ignacio Perruzzi.

Por UNO
Nacho Perruzzi en la presentación de la nueva camiseta.

En la previa del encuentro del sábado ante Godoy Cruz, San Lorenzo de Almagro oficializó su nueva camiseta alternativa mediante una publicación de redes sociales y con la presencia del mendocino Ignacio Perruzzi, uno de los más destacados del equipo en lo que va del Torneo Clausura.

El elenco azulgrana vestirá una camiseta oscura con un característico bordado que representan los colores del club, un detalle que dejó en claro el enfoque con el que la marca que viste al club diseñó la nueva indumentaria.

perruzzi 1
El mendocino Perruzzi se ganó la titularidad en San Lorenzo.

En la fotografía, posaron con la camiseta: Ezequiel Cerutti, Gastón Alan Hernández, Nacho Perruzzi y Facundo Altamirano, y la cuenta oficial de la marca que viste a San Lorenzo tituló: “La pasión Azulgrana se viste de gala”.

“El diseño de esta camiseta evoca a la estructura del Viejo Gasómetro como sostén de una hinchada. Los cuervos, como guardianes de la historia y testigos de una pasión que no se apaga”, manifestó la marca en el cierre de la descripción de su publicación de Instagram.

Con un diseño que apela a la identidad y la memoria del club, la nueva camiseta alternativa de San Lorenzo busca conectar pasado y presente, rindiendo homenaje al Viejo Gasómetro y a la hinchada que lo convirtió en un templo del fútbol. Más que una prenda, la indumentaria representa un símbolo de pertenencia que, como bien expresó la marca, “viste de gala” a una pasión que trasciende generaciones.

La camiseta está a la venta a $119.000 en la tienda online futbol.atomik.com.ar y en locales exclusivos Atomik.

La probable formación de San Lorenzo para jugar con Godoy Cruz

Damián Ayude probó el probable equipo de San Lorenzo para enfrentar a Godoy Cruz este sábado a las 16:45 y repetiría el once que viene de empatar ante Independiente.

Aunque no está confirmada la probable formación sería con Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello.

