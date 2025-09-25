La nueva camiseta y la probable formación de San Lorenzo para recibir a Godoy Cruz

En la fotografía, posaron con la camiseta: Ezequiel Cerutti, Gastón Alan Hernández, Nacho Perruzzi y Facundo Altamirano, y la cuenta oficial de la marca que viste a San Lorenzo tituló: “La pasión Azulgrana se viste de gala”.

“El diseño de esta camiseta evoca a la estructura del Viejo Gasómetro como sostén de una hinchada. Los cuervos, como guardianes de la historia y testigos de una pasión que no se apaga”, manifestó la marca en el cierre de la descripción de su publicación de Instagram.

Nos vestimos para la ocasión: tercera equipación activada.



Conseguila en Locales Exclusivos Atomik y en https://t.co/YYnGbCemTv

Con un diseño que apela a la identidad y la memoria del club, la nueva camiseta alternativa de San Lorenzo busca conectar pasado y presente, rindiendo homenaje al Viejo Gasómetro y a la hinchada que lo convirtió en un templo del fútbol. Más que una prenda, la indumentaria representa un símbolo de pertenencia que, como bien expresó la marca, “viste de gala” a una pasión que trasciende generaciones.

La camiseta está a la venta a $119.000 en la tienda online futbol.atomik.com.ar y en locales exclusivos Atomik.

La probable formación de San Lorenzo para jugar con Godoy Cruz

Damián Ayude probó el probable equipo de San Lorenzo para enfrentar a Godoy Cruz este sábado a las 16:45 y repetiría el once que viene de empatar ante Independiente.

Aunque no está confirmada la probable formación sería con Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello.