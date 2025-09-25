Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la comedia romántica que sorprende con una historia de amor, secretos y dolores de cabeza

La entretenida película de Netflix es una de las mejores producciones de esos géneros, de los más buscados entre todas las series y películas

Miguel Guayama
La actriz Larissa Manoela interpreta a Ana

La actriz Larissa Manoela interpreta a Ana, una influencer que tiene que cambiar sus hábitos y cae rendida en el amor.

Las comedias románticas son muy buscadas en la plataforma de Netflix. Y entre la gran variedad de series y películas de estos géneros, hay una película que está oculta y no todos conocen. Se trata de Modo avión, una propuesta perfecta para pasar un buen momento frente a la pantalla.

Modo avión es una película brasileña de este 2019, que está dirigida por César Rodrigues escrita por Renato Facundes.

Los usuarios encontrarán con la historia de un influencer que se va a vivir al campo para una desintoxicación digital, sitio donde conoce a un chico especial y a alguien que le trae muchos dolores de cabeza.

Este relato que cuenta con un reparto auspicioso y liderado por Larissa Manoela y André Luiz Frambach, es una buena oportunidad para gozar con una historia de amor puro y verdadero, muy recomendada por los usuarios.

La película de Netflix tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y se puede ver en el catálogo desde enero de 2020.

La actriz Larissa Manoela interpreta a una influencer que se muda al campo para una desintoxicación digital en la película de Netflix.

La actriz Larissa Manoela interpreta a una influencer que se muda al campo para una desintoxicación digital en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Modo avión

La trama de la película tiene como protagonista a la influencer Ana (Larissa Manuela), quién es castigada por sus padres por tener un accidente de auto culpa del celular y es enviada al campo junto a su abuelo, para que viva allí por un tiempo alejado de las redes sociales. En ese lugar y formando un vínculo especial con su abuelo, que no había podido tener anteriormente, se hace amigo de João (André Luiz Frambach). Así como su abuela fallecida era una gran costurera, Ana comienza a elaborar sus propios diseños de ropa. Y el problema aparece cuando Carola (Katiuscia Canoro), la editora de moda para la que comienza a trabajar, le roba varios modelos, desencadenando una guerra por la traición.

Esta película de Netflix arrasa con una tierna historia de amor, que transcurre entre las más divertidas ocurrencias de la protagonista.

Esta película de Netflix arrasa con una tierna historia de amor, que transcurre entre las más divertidas ocurrencias de la protagonista.

Reparto de Modo avión, película de Netflix

  • Larissa Manoela (Ana)
  • Katiuscia Canoro (Carola)
  • Erasmo Carlos (Germano)
  • André Luiz Frambach (João)
  • Dani Ornellas (Antônia)
  • Nayobe Nzainab (Julia)
  • Eike Duarte (Gil)

Tráiler de Modo avión, película de Netflix

Dónde ver la película Modo avión, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Modo avión se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Airplane mode se puede ver en Netflix.
  • España: la película Modo avión se puede ver en Netflix.

