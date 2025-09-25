Netflix: la comedia romántica que sorprende con una historia de amor, secretos y dolores de cabeza

Este relato que cuenta con un reparto auspicioso y liderado por Larissa Manoela y André Luiz Frambach, es una buena oportunidad para gozar con una historia de amor puro y verdadero, muy recomendada por los usuarios.

La película de Netflix tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y se puede ver en el catálogo desde enero de 2020.

netflix-modo-avion-pelicula La actriz Larissa Manoela interpreta a una influencer que se muda al campo para una desintoxicación digital en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Modo avión

La trama de la película tiene como protagonista a la influencer Ana (Larissa Manuela), quién es castigada por sus padres por tener un accidente de auto culpa del celular y es enviada al campo junto a su abuelo, para que viva allí por un tiempo alejado de las redes sociales. En ese lugar y formando un vínculo especial con su abuelo, que no había podido tener anteriormente, se hace amigo de João (André Luiz Frambach). Así como su abuela fallecida era una gran costurera, Ana comienza a elaborar sus propios diseños de ropa. Y el problema aparece cuando Carola (Katiuscia Canoro), la editora de moda para la que comienza a trabajar, le roba varios modelos, desencadenando una guerra por la traición.

netflix-pelicula-modo-avion Esta película de Netflix arrasa con una tierna historia de amor, que transcurre entre las más divertidas ocurrencias de la protagonista.

Reparto de Modo avión, película de Netflix

Larissa Manoela (Ana)

Katiuscia Canoro (Carola)

Erasmo Carlos (Germano)

André Luiz Frambach (João)

Dani Ornellas (Antônia)

Nayobe Nzainab (Julia)

Eike Duarte (Gil)

Tráiler de Modo avión, película de Netflix

Embed - MODO AVIÓN (Trailer español)

Dónde ver la película Modo avión, según la zona geográfica