Inicio Ovación Basquet Scottie Pippen
NBA

La cruda respuesta de Scottie Pippen sobre su relación con Michael Jordan en la época dorada de Chicago Bulls

Scottie Pippen dio una entrevista y se refirió a su vínculo con la ex estrella de la NBA, Michael Jordan, en tiempos que compartían cancha con los Chicago Bulls.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Scottie Pippen fue duro al referirse a su ex compañero de Chicago Bulls

Scottie Pippen fue duro al referirse a su ex compañero de Chicago Bulls, Michael Jordan. 

Los tiempos dorados de la NBA sin dudas tienen guardado un episodio especial para la épica etapa de Chicago Bulls en los 90. Con Michael Jordan a la cabeza, como líder y figura, y sus dos socios en cancha, Scottie Pippen y -un poco después- Dennis Rodman, la franquicia del Este de los Estados Unidos se hizo de seis anillos de la NBA en esa década, repartidos en dos tricampeonatos (1991, 1992, 1993 y 1996, 1997, 1998).

Si bien los tres en cancha exhibían una química arrolladora y letal, fuera de la zona de acción, los vínculos no eran del todo buenos. La personalidad imponente de Michael Jordan supo generar una serie de conflictos y rispideces con sus compañeros que terminaron luego rompiendo lazos definitivos post etapa en Chicago Bulls. De esto dio cuenta el documental que publicó Netflix, titulado "The Last Dance", donde se retrató parte de una de las temporadas del eximio atleta, múltiple ganador de la NBA, y el lado B de un talento rebelde en medio de un equipo célebre.

scottie pippen michael jordan rodman
La &eacute;poca dorada de Chicago Bulls con Michael JOrdan, Scottie Pippen y Dennis Rodman.&nbsp;

La época dorada de Chicago Bulls con Michael JOrdan, Scottie Pippen y Dennis Rodman.

Michael Jordan y Scottie Pippen en Chicago Bulls: amor-odio en una dupla ganadora

El entendimiento en cancha nunca fue un reflejo de la vida real entre Michael Jordan y Scottie Pippen. Así lo dio a entender el alero en un evento de deporte inclusivo realizado en España. Rememorando las épocas de supremacía absoluta de los Chicago Bulls, el ex basquetbolista también detalló el vínculo con algunos de sus compañeros de esa camada.

Por su puesto, la respuesta obligada se direccionó a la gran estrella del equipo, Michael Jordan, a lo que Pippen respondió: “Nunca fue una relación muy cercana. Pero cuando jugábamos, teníamos gran química. Así es este negocio. Igual con Phil Jackson. Ya no somos amigos cercanos. Así es la vida, las cosas cambian”, haciendo alusión también al ex entrenador de los Bulls. "Puedo contar con una mano los amigos con los que jugué y con quienes aún hablo", agregó.

scottie pippen michael jordan
Scottie Pippen y Michael Jordan en Chicago Bulls.&nbsp;

Scottie Pippen y Michael Jordan en Chicago Bulls.

Además, el alero hizo hincapié en el rendimiento colectivo como la clave para una era ganadora de Chicago Bulls. "El baloncesto es un deporte de equipo. Un solo jugador no te hace ganar. Se necesitan soldados, guerreros, jugadores que se sacrifiquen. No importa a quién tengas, necesitas un equipo”, sentenció Scottie Pippen al diario Marca, aludiendo a que Jordan no era la única estrella de la franquicia sino que la estirpe ganadora respondía por el funcionamiento de conjunto en general.

La labor defensiva de Scottie Pippen colaboró de manera insaciable en aquella época en los Bulls, de manera que fue destacado varias veces como el líder en robos de la NBA y fue integrado en el ideal defensivo varias temporadas.

Temas relacionados:

Más sobre Basquet

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas