La cruda respuesta de Scottie Pippen sobre su relación con Michael Jordan en la época dorada de Chicago Bulls

Michael Jordan y Scottie Pippen en Chicago Bulls: amor-odio en una dupla ganadora

El entendimiento en cancha nunca fue un reflejo de la vida real entre Michael Jordan y Scottie Pippen. Así lo dio a entender el alero en un evento de deporte inclusivo realizado en España. Rememorando las épocas de supremacía absoluta de los Chicago Bulls, el ex basquetbolista también detalló el vínculo con algunos de sus compañeros de esa camada.

Por su puesto, la respuesta obligada se direccionó a la gran estrella del equipo, Michael Jordan, a lo que Pippen respondió: “Nunca fue una relación muy cercana. Pero cuando jugábamos, teníamos gran química. Así es este negocio. Igual con Phil Jackson. Ya no somos amigos cercanos. Así es la vida, las cosas cambian”, haciendo alusión también al ex entrenador de los Bulls. "Puedo contar con una mano los amigos con los que jugué y con quienes aún hablo", agregó.

scottie pippen michael jordan Scottie Pippen y Michael Jordan en Chicago Bulls.

Además, el alero hizo hincapié en el rendimiento colectivo como la clave para una era ganadora de Chicago Bulls. "El baloncesto es un deporte de equipo. Un solo jugador no te hace ganar. Se necesitan soldados, guerreros, jugadores que se sacrifiquen. No importa a quién tengas, necesitas un equipo”, sentenció Scottie Pippen al diario Marca, aludiendo a que Jordan no era la única estrella de la franquicia sino que la estirpe ganadora respondía por el funcionamiento de conjunto en general.

La labor defensiva de Scottie Pippen colaboró de manera insaciable en aquella época en los Bulls, de manera que fue destacado varias veces como el líder en robos de la NBA y fue integrado en el ideal defensivo varias temporadas.