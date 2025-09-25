Los Pumas, con Isgró de titular, visitarán a los Springboks: día, hora, TV y formaciones

El encuentro entre Argentina y Sudáfrica se jugará en el mítico Kings Park desde las 12:10 de nuestro país (17:10 hora local) y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus.

Será la cuarta visita de Los Pumas a Sudáfrica en Durban, donde ganaron en 2015 (37-25) y perdieron en 2018 y 2022 (34-21 y 38-21).

El último triunfo argentino se dio el año pasado en Santiago del Estero (29-28) aunque luego dirigidos por Rassie Erasmus se quedaron con la victoria en Nelspruit (48-7).

Los Pumas con tres cambios para jugar con Sudáfrica

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso tres cambios respecto al equipo que venció a los Wallabies hace dos semanas: Franco Molina por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera por Juan Martín González.

molina 1 Molina entra de titular y González pasa al banco de suplentes.

Por otra parte, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz vuelven al banco de suplentes en el que, además de ellos dos, habrá 6 forwards.

Los Pumas para enfrentar a los Springboks en Durban

1. VIVAS, Mayco

2. MONTOYA, Julián (Capitán)

3. SCLAVI, Joel

4. MOLINA, Franco

5. PAULOS, Lucas

6. MATERA, Pablo (Vicecapitán)

7. KREMER, Marcos

8. OVIEDO, Joaquín

9. GARCÍA, Gonzalo

10. CARRERAS, Santiago

11. CARRERAS, Mateo

12. CHOCOBARES, Santiago

13. CINTI, Lucio

14. ISGRÓ, Rodrigo

15. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)

Suplentes

16. RUIZ, Ignacio

17. WENGER, Boris

18. CORIA MARCHETTI, Francisco

19. PETTI, Guido

20. RUBIOLO, Pedro

21. GONZÁLEZ, Juan

22. BENÍTEZ CRUZ, Simón (5 caps)

23. ALBORNOZ, Tomás (19 caps)

La formación de Sudáfrica

15 Damian Willemse

14 Cheslin Kolbe

13 Canan Moodie

12 Damian de Allende

11 Ethan Hooker

10 Sacha Feinberg-Mngomezulu

9 Cobus Reinach

8 Jasper Wiese

7 Pieter-Steph du Toit

6 Siya Kolisi (capitán)

5 Ruan Nortje

4 Eben Etzebeth

3 Thomas du Toit

2 Malcolm Marx

1 Ox Nche

Suplentes

16 Jan-Hendrik Wessels

17 Boan Venter

18 Wilco Louw

19 RG Snyman

20 Kwagga Smith

21 Morne van den Berg

22 Manie Libbok

23 Andre Esterhuizen

Las posiciones del Rugby Championship 2025

1- Australia 11 puntos

2- Sudáfrica 10

3- Nueva Zelanda 10

4- Argentina 9

El Rugby Championship 2025

1ra. fecha

Sudáfrica 22-38 Australia

Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

Sudáfrica 30 - Australia 22

Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

Australia 28 - Argentina 24

Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

4ta. fecha

Australia 26 - Argentina 28

Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43

27 de septiembre

02:05 Nueva Zelanda - Australia

12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

06:45 Australia - Nueva Zelanda

10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.