Los Pumas, con Isgró de titular, visitarán a los Springboks: día, hora, TV y formaciones

El encuentro entre Argentina y Sudáfrica se jugará en el mítico Kings Park desde las 12:10 de nuestro país (17:10 hora local) y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus.
Será la cuarta visita de Los Pumas a Sudáfrica en Durban, donde ganaron en 2015 (37-25) y perdieron en 2018 y 2022 (34-21 y 38-21).
El último triunfo argentino se dio el año pasado en Santiago del Estero (29-28) aunque luego dirigidos por Rassie Erasmus se quedaron con la victoria en Nelspruit (48-7).
Los Pumas con tres cambios para jugar con Sudáfrica
Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso tres cambios respecto al equipo que venció a los Wallabies hace dos semanas: Franco Molina por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera por Juan Martín González.
molina 1
Molina entra de titular y González pasa al banco de suplentes.
Por otra parte, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz vuelven al banco de suplentes en el que, además de ellos dos, habrá 6 forwards.
Los Pumas para enfrentar a los Springboks en Durban
- 1. VIVAS, Mayco
- 2. MONTOYA, Julián (Capitán)
- 3. SCLAVI, Joel
- 4. MOLINA, Franco
- 5. PAULOS, Lucas
- 6. MATERA, Pablo (Vicecapitán)
- 7. KREMER, Marcos
- 8. OVIEDO, Joaquín
- 9. GARCÍA, Gonzalo
- 10. CARRERAS, Santiago
- 11. CARRERAS, Mateo
- 12. CHOCOBARES, Santiago
- 13. CINTI, Lucio
- 14. ISGRÓ, Rodrigo
- 15. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)
Suplentes
- 16. RUIZ, Ignacio
- 17. WENGER, Boris
- 18. CORIA MARCHETTI, Francisco
- 19. PETTI, Guido
- 20. RUBIOLO, Pedro
- 21. GONZÁLEZ, Juan
- 22. BENÍTEZ CRUZ, Simón (5 caps)
- 23. ALBORNOZ, Tomás (19 caps)
La formación de Sudáfrica
- 15 Damian Willemse
- 14 Cheslin Kolbe
- 13 Canan Moodie
- 12 Damian de Allende
- 11 Ethan Hooker
- 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu
- 9 Cobus Reinach
- 8 Jasper Wiese
- 7 Pieter-Steph du Toit
- 6 Siya Kolisi (capitán)
- 5 Ruan Nortje
- 4 Eben Etzebeth
- 3 Thomas du Toit
- 2 Malcolm Marx
- 1 Ox Nche
Suplentes
- 16 Jan-Hendrik Wessels
- 17 Boan Venter
- 18 Wilco Louw
- 19 RG Snyman
- 20 Kwagga Smith
- 21 Morne van den Berg
- 22 Manie Libbok
- 23 Andre Esterhuizen
Las posiciones del Rugby Championship 2025
- 1- Australia 11 puntos
- 2- Sudáfrica 10
- 3- Nueva Zelanda 10
- 4- Argentina 9
El Rugby Championship 2025
1ra. fecha
- Sudáfrica 22-38 Australia
- Argentina 24 - Nueva Zelanda 41
2da. fecha
- Sudáfrica 30 - Australia 22
- Argentina 29 - Nueva Zelanda 23
3ra. fecha
- Australia 28 - Argentina 24
- Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17
4ta. fecha
- Australia 26 - Argentina 28
- Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43
27 de septiembre
- 02:05 Nueva Zelanda - Australia
- 12:10 Sudáfrica - Argentina
4 de octubre
- 06:45 Australia - Nueva Zelanda
- 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)
Todos los partidos están en hora argentina.