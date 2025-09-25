Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Los Pumas, con Isgró de titular, visitarán a los Springboks: día, hora, TV y formaciones

Con tres cambios, Rodrigo Isgró como titular y Juan Martín González en el banco de suplentes, Los Pumas visitarán a Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship.

Por UNO
Isgró estará como titular.

Con tres cambios, Rodrigo Isgró como titular y Juan Martín González en el banco de suplentes, Los Pumas confirmaron el equipo para visitar a Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship.

Con dos victorias y dos caídas por lado, el Rugby Championship 2025 está más parejo que nunca y este sábado 27 de septiembre, continuará con el duelo entre Los Pumas y los Springboks en Durban, mientras que los All Blacks recibirán a los Wallabies en Auckland.

Paulos
Lucas Paulos será titular en Los Pumas para jugar con Sudáfrica por el Rugby Championship.

El encuentro entre Argentina y Sudáfrica se jugará en el mítico Kings Park desde las 12:10 de nuestro país (17:10 hora local) y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus.

Será la cuarta visita de Los Pumas a Sudáfrica en Durban, donde ganaron en 2015 (37-25) y perdieron en 2018 y 2022 (34-21 y 38-21).

El último triunfo argentino se dio el año pasado en Santiago del Estero (29-28) aunque luego dirigidos por Rassie Erasmus se quedaron con la victoria en Nelspruit (48-7).

Los Pumas con tres cambios para jugar con Sudáfrica

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso tres cambios respecto al equipo que venció a los Wallabies hace dos semanas: Franco Molina por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera por Juan Martín González.

molina 1
Molina entra de titular y González pasa al banco de suplentes.

Por otra parte, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz vuelven al banco de suplentes en el que, además de ellos dos, habrá 6 forwards.

Los Pumas para enfrentar a los Springboks en Durban

  • 1. VIVAS, Mayco
  • 2. MONTOYA, Julián (Capitán)
  • 3. SCLAVI, Joel
  • 4. MOLINA, Franco
  • 5. PAULOS, Lucas
  • 6. MATERA, Pablo (Vicecapitán)
  • 7. KREMER, Marcos
  • 8. OVIEDO, Joaquín
  • 9. GARCÍA, Gonzalo
  • 10. CARRERAS, Santiago
  • 11. CARRERAS, Mateo
  • 12. CHOCOBARES, Santiago
  • 13. CINTI, Lucio
  • 14. ISGRÓ, Rodrigo
  • 15. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio
  • 17. WENGER, Boris
  • 18. CORIA MARCHETTI, Francisco
  • 19. PETTI, Guido
  • 20. RUBIOLO, Pedro
  • 21. GONZÁLEZ, Juan
  • 22. BENÍTEZ CRUZ, Simón (5 caps)
  • 23. ALBORNOZ, Tomás (19 caps)

La formación de Sudáfrica

  • 15 Damian Willemse
  • 14 Cheslin Kolbe
  • 13 Canan Moodie
  • 12 Damian de Allende
  • 11 Ethan Hooker
  • 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu
  • 9 Cobus Reinach
  • 8 Jasper Wiese
  • 7 Pieter-Steph du Toit
  • 6 Siya Kolisi (capitán)
  • 5 Ruan Nortje
  • 4 Eben Etzebeth
  • 3 Thomas du Toit
  • 2 Malcolm Marx
  • 1 Ox Nche

Suplentes

  • 16 Jan-Hendrik Wessels
  • 17 Boan Venter
  • 18 Wilco Louw
  • 19 RG Snyman
  • 20 Kwagga Smith
  • 21 Morne van den Berg
  • 22 Manie Libbok
  • 23 Andre Esterhuizen

Las posiciones del Rugby Championship 2025

  • 1- Australia 11 puntos
  • 2- Sudáfrica 10
  • 3- Nueva Zelanda 10
  • 4- Argentina 9

El Rugby Championship 2025

1ra. fecha

  • Sudáfrica 22-38 Australia
  • Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

  • Sudáfrica 30 - Australia 22
  • Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

  • Australia 28 - Argentina 24
  • Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

4ta. fecha

  • Australia 26 - Argentina 28
  • Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43

27 de septiembre

  • 02:05 Nueva Zelanda - Australia
  • 12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

  • 06:45 Australia - Nueva Zelanda
  • 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.

