El reclamo de Marcelo Gallardo tras ser eliminado vs Palmeiras: "El árbitro..."

River quedó eliminado en la Copa Libertadores frente a Palmeiras y, luego del partido, Marcelo Gallardo hizo un particular reclamo en conferencia de prensa

Marcelo Gallardo se mostró disconforme con el arbitraje en conferencia de prensa.

River perdió 3 a 1 ante Palmeiras en Brasil, y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores con un resultado global de 5 a 2. Minutos después del pitazo final, y como suele suceder, el que enfrentó a los micrófonos fue el entrenador Marcelo Gallardo.

Consultado por el partido de River, El Muñeco tuvo un particular reclamo inicial hacia Andrés Matonte, el árbitro uruguayo encargado de impartir justicia, algo que pudo verse nada más finalizado el encuentro.

Gallardo lamentó la eliminación de River en la Copa Libertadores.

La queja de Gallardo luego de la eliminación de River frente a Palmeiras

"Condicionaste un partido al pedo", exclamó Gallardo en el círculo central del campo de juego. Sin embargo, esa queja no terminó allí y siguió en conferencia de prensa.

"Bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Jugamos un buen partido en la primera mitad, nos empatan el partido. Tuvimos el partido, tuvimos ocasiones para ganarlo y no me gustó lo que paso en los 5' finales", dijo Gallardo.

El arbitraje de Matonte fue cuestionado por Gallardo en conferencia de prensa.

Pero el énfasis para muchos estuvo cuando se refirió al árbitro del partido. "El partido se le fue de las manos a Andrés Matonte. En el primer tiempo lo llevaba bien y después cambió la cosa. No supo manejar el partido”, soltó. En las redes sociales, muchos usuarios lo tildaron como una excusa.

Matonte, de arbitraje irregular en Brasil

Lo cierto es que Matonte tuvo algunas decisiones al menos revisables. En la primera parte, el arquero de Palmeiras golpeó sin pelota a Giuliano Galoppo, en una jugada que no fue sancionada con firmeza. Algo similar pasó en la segunda parte con Marcos Acuña.

Más allá del arbitraje, Gallardo dejó en claro que River tiene que aprender de esta derrota: “Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para los partidos donde se definen las situaciones a nivel internacional. No estuvimos tan lejos ante un equipo que es candidato a ganar la Copa Libertadores. En esa construcción competimos. Tenemos que aprender, crecer y ser más fuertes”.

