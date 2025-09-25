El reclamo de Marcelo Gallardo tras ser eliminado vs Palmeiras: "El árbitro..."

La queja de Gallardo luego de la eliminación de River frente a Palmeiras

"Condicionaste un partido al pedo", exclamó Gallardo en el círculo central del campo de juego. Sin embargo, esa queja no terminó allí y siguió en conferencia de prensa.

"CONDICIONASTE UN PARTIDO AL PEDO".

Marcelo Gallardo, a Matonte.



Marcelo Gallardo, a Matonte. pic.twitter.com/7mNqtVnTIU — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 25, 2025

"Bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Jugamos un buen partido en la primera mitad, nos empatan el partido. Tuvimos el partido, tuvimos ocasiones para ganarlo y no me gustó lo que paso en los 5' finales", dijo Gallardo.

matonte, copa libertadores El arbitraje de Matonte fue cuestionado por Gallardo en conferencia de prensa.

Pero el énfasis para muchos estuvo cuando se refirió al árbitro del partido. "El partido se le fue de las manos a Andrés Matonte. En el primer tiempo lo llevaba bien y después cambió la cosa. No supo manejar el partido”, soltó. En las redes sociales, muchos usuarios lo tildaron como una excusa.

Matonte, de arbitraje irregular en Brasil

Lo cierto es que Matonte tuvo algunas decisiones al menos revisables. En la primera parte, el arquero de Palmeiras golpeó sin pelota a Giuliano Galoppo, en una jugada que no fue sancionada con firmeza. Algo similar pasó en la segunda parte con Marcos Acuña.

Más allá del arbitraje, Gallardo dejó en claro que River tiene que aprender de esta derrota: “Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para los partidos donde se definen las situaciones a nivel internacional. No estuvimos tan lejos ante un equipo que es candidato a ganar la Copa Libertadores. En esa construcción competimos. Tenemos que aprender, crecer y ser más fuertes”.