Marista le ganó como local a Estudiantes de Paraná por 33 a 24 y el próximo sábado jugará en la Carrodilla la final del Torneo del Interior A frente al Jockey de Córdoba.
Aunque por momentos les costó más de la cuenta, los Curas fueron superiores y celebraron el pase a la definición del certamen que organiza la UAR, tal como lo hicieron en 1998 y 2019.
Fue una jornada especial para los Tricolores ya que celebraron el Almuerzo de las Camadas con la presencia de unos 500 ex jugadores y luego, cuando caía la tarde, quedaron a un paso de alcanzar la gloria de ser el mejor equipo del interior del país.
El triunfo ante Estudiantes no fue fácil y se concretó con tres tries en el primer tiempo apoyados por Matías Colomer y Alejandro Pronce, en dos oportunidades. El resto de los puntos fueron 3 conversiones y 4 penales de Bautista Filizzola, quien tuvo el 100% de efectividad a los palos y llevó al marcador la superioridad ejercida por el equipo que dirige Daniel Roccuzzo.
Los entrerrianos plantearon dura batalla en el contacto y supieron reponerse pese a que estuvieron lejos en el marcador (24-5 fue la máxima diferencia) y jugaron 20' con un hombre menos por dos tarjetas amarillas.
Juan Mernes, en dos oportunidades, Franco Rossetto y Valentín Haiek marcaron los tries del CAE y Máximo Cañas agregó un par de conversiones para un equipo que vendió cara su derrota y llegó a ponerse a tiro de try pese a un desarrollo que en muchos momentos le fue adverso.
Marista será local en la final del Torneo del Interior A ante el Jockey de Córdoba, que le ganó como local a Duendes de Rosario por 41 a 27 en el tiempo suplementario tras haber igualado 24 a 24.
Los cordobeses fueron finalistas de este torneo el año pasado y se coronaron campeones en las dos primeras ediciones en 1998 y 1999, la primera de ellas venciendo en Córdoba (25-13) a Marista que el próximo sábado 27 buscará tomarse revancha después de 27 años.
También se jugaron las Reválidas en las que se pusieron en juego 3 plazas para el Torneo del Interior A 2026, pero en todos los casos ganaron los equipos que jugaban para conservar la categoría.
Liceo ganaba 12 a 0, pero cayó ante Santa Fe RC 43 a 20, CRAI le ganó en Santa Fe a Universitario de Córdoba 55 a 14 y Palermo Bajo se impuso en Córdoba a Tucumán RC 31 a 29.
De esta manera, la edición 2026 del TDI A tendrá dos representantes de Cuyo, uno del NOA, uno del NEA, 6 de Córdoba y otros 6 del Litoral.