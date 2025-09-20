Los Curas están a un paso del título.

Los Curas están a un paso del título.

Foto: Martín Pravata/UNO

Marista le ganó como local a Estudiantes de Paraná por 33 a 24 y el próximo sábado jugará en la Carrodilla la final del Torneo del Interior A frente al Jockey de Córdoba.

Aunque por momentos les costó más de la cuenta, los Curas fueron superiores y celebraron el pase a la definición del certamen que organiza la UAR, tal como lo hicieron en 1998 y 2019.

marista cae 4
Alejandro Pronce hizo dos tries y fue figura en Marista.

Alejandro Pronce hizo dos tries y fue figura en Marista.

Fue una jornada especial para los Tricolores ya que celebraron el Almuerzo de las Camadas con la presencia de unos 500 ex jugadores y luego, cuando caía la tarde, quedaron a un paso de alcanzar la gloria de ser el mejor equipo del interior del país.

marista cae 1
Los Curas tuvieron un duro rival.

Los Curas tuvieron un duro rival.

El triunfo ante Estudiantes no fue fácil y se concretó con tres tries en el primer tiempo apoyados por Matías Colomer y Alejandro Pronce, en dos oportunidades. El resto de los puntos fueron 3 conversiones y 4 penales de Bautista Filizzola, quien tuvo el 100% de efectividad a los palos y llevó al marcador la superioridad ejercida por el equipo que dirige Daniel Roccuzzo.

marista cae 2

Los entrerrianos plantearon dura batalla en el contacto y supieron reponerse pese a que estuvieron lejos en el marcador (24-5 fue la máxima diferencia) y jugaron 20' con un hombre menos por dos tarjetas amarillas.

marista cae 5

Juan Mernes, en dos oportunidades, Franco Rossetto y Valentín Haiek marcaron los tries del CAE y Máximo Cañas agregó un par de conversiones para un equipo que vendió cara su derrota y llegó a ponerse a tiro de try pese a un desarrollo que en muchos momentos le fue adverso.

La final será en Mendoza después de 27 años

Marista será local en la final del Torneo del Interior A ante el Jockey de Córdoba, que le ganó como local a Duendes de Rosario por 41 a 27 en el tiempo suplementario tras haber igualado 24 a 24.

Embed - Marista finalista del Torneo del Interior

Los cordobeses fueron finalistas de este torneo el año pasado y se coronaron campeones en las dos primeras ediciones en 1998 y 1999, la primera de ellas venciendo en Córdoba (25-13) a Marista que el próximo sábado 27 buscará tomarse revancha después de 27 años.

marista cae 6

Liceo no pudo ganar una plaza para 2026

También se jugaron las Reválidas en las que se pusieron en juego 3 plazas para el Torneo del Interior A 2026, pero en todos los casos ganaron los equipos que jugaban para conservar la categoría.

Liceo ganaba 12 a 0, pero cayó ante Santa Fe RC 43 a 20, CRAI le ganó en Santa Fe a Universitario de Córdoba 55 a 14 y Palermo Bajo se impuso en Córdoba a Tucumán RC 31 a 29.

De esta manera, la edición 2026 del TDI A tendrá dos representantes de Cuyo, uno del NOA, uno del NEA, 6 de Córdoba y otros 6 del Litoral.

Postales de una fiesta del rugby en Marista

marista 24
marista 23
marista 22
marista 21
marista 20
marista 17
marista 16
marista 15
marista 14
marista 13
marista 12
marista 11
marista 10
marista 9
marista 7
marista 6
marista 5
marista 4
marista 3
marista 2
marista 1
marista 25

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas