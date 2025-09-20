Fue una jornada especial para los Tricolores ya que celebraron el Almuerzo de las Camadas con la presencia de unos 500 ex jugadores y luego, cuando caía la tarde, quedaron a un paso de alcanzar la gloria de ser el mejor equipo del interior del país.

Los Curas tuvieron un duro rival.

El triunfo ante Estudiantes no fue fácil y se concretó con tres tries en el primer tiempo apoyados por Matías Colomer y Alejandro Pronce, en dos oportunidades. El resto de los puntos fueron 3 conversiones y 4 penales de Bautista Filizzola, quien tuvo el 100% de efectividad a los palos y llevó al marcador la superioridad ejercida por el equipo que dirige Daniel Roccuzzo.

Foto: Martín Pravata/UNO

Los entrerrianos plantearon dura batalla en el contacto y supieron reponerse pese a que estuvieron lejos en el marcador (24-5 fue la máxima diferencia) y jugaron 20' con un hombre menos por dos tarjetas amarillas.

Foto: Martín Pravata/UNO

Juan Mernes, en dos oportunidades, Franco Rossetto y Valentín Haiek marcaron los tries del CAE y Máximo Cañas agregó un par de conversiones para un equipo que vendió cara su derrota y llegó a ponerse a tiro de try pese a un desarrollo que en muchos momentos le fue adverso.

La final será en Mendoza después de 27 años

Marista será local en la final del Torneo del Interior A ante el Jockey de Córdoba, que le ganó como local a Duendes de Rosario por 41 a 27 en el tiempo suplementario tras haber igualado 24 a 24.

Los cordobeses fueron finalistas de este torneo el año pasado y se coronaron campeones en las dos primeras ediciones en 1998 y 1999, la primera de ellas venciendo en Córdoba (25-13) a Marista que el próximo sábado 27 buscará tomarse revancha después de 27 años.

Foto: Martín Pravata/UNO

Liceo no pudo ganar una plaza para 2026

También se jugaron las Reválidas en las que se pusieron en juego 3 plazas para el Torneo del Interior A 2026, pero en todos los casos ganaron los equipos que jugaban para conservar la categoría.

Liceo ganaba 12 a 0, pero cayó ante Santa Fe RC 43 a 20, CRAI le ganó en Santa Fe a Universitario de Córdoba 55 a 14 y Palermo Bajo se impuso en Córdoba a Tucumán RC 31 a 29.

De esta manera, la edición 2026 del TDI A tendrá dos representantes de Cuyo, uno del NOA, uno del NEA, 6 de Córdoba y otros 6 del Litoral.

Postales de una fiesta del rugby en Marista

marista 24 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 23 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 22 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 21 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 20 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 17 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 16 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 15 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 14 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 13 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 12 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 11 Foto: Martín Pravata/UNO

marista 10

marista 9

marista 7

marista 6

marista 5

marista 4

marista 3

marista 2

marista 1