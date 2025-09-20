La tarde de este sábado estuvo soleada y muy propicia para ver fútbol y con la expectativa de que un triunfo del local sobre San Telmo, lo acerca al objetivo: la final.

Cuando ingresó el equipo al campo de juego, aparecieron los globos blanquinegros, con cánticos y el sonido de la banda.

Los hinchas del Lobo están ilusionados a dos fechas del final sueñan con volver a ver a su equipo en la final, por el pasaje a Primera División.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

El Lobo jugará el próximo domingo 28 a las 15.15 con Chacarita, en Buenos Aires, y el 11 de octubre (la última fecha no está programada) con Defensores de Belgrano cerrará en condición de local.

Los cambios sorprendentes de Ariel Broggi

En este choque ante San Telmo soprendieron los cambios del entrenador Ariel Broggi que metió seis variantes con respecto a la formación que arrancó jugando en la derrota ante Agropecuario.

La salida del arquero Lautaro Petrucchi y la de los volantes Ignacio Antonio y Matías Muñoz, fueron las salidas que más sorprendieron.

Ingresaron César Rigamonti, Facundo Nadalín, Joel Barboza, Facundo Lencioni, Nicolás Romano y Mario Galeano en lugar de Lautaro Petruchi, Ismael Cortez, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Brian Andrada y Gastón Espósito.

Volvió el Chaucha Bianco, un viejo conocido del Lobo

José María Bianco, el entrenador de San Telmo, es un viejo conocido de Gimnasia y Esgrima. El Chaucha estuvo como entrenador del Lobo en dos ciclos, su primera etapa fue en el 2018 y la última fue en el 2024.

En su última etapa, la campaña de José María Bianco ha cosechado dos derrotas y dos empates. En su segunda gestión en Gimnasia y Esgrima -dirigió en la temporada 2018-19-, fue muy pobre, de 12 puntos sacó sólo 2.