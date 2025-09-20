La palabra de Alex Arce

Una vez consumado el 2-2 entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe, Alex Arce enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial, la cual estuvo a cargo de TNT Sports.

El Paragua, elegido como uno de los futbolistas destacados del encuentro, brindó sus sensaciones tras haber sumado un punto en condición de visitante.

"Fue un partido muy duro. Creo que nosotros merecimos un poco más., hicimos el desgaste, el esfuerzo... Pero bueno, son cosas del fútbol. Creo que este punto nos va a servir mucho. En lo personal estoy contento por el gol y por ayudar el equipo", comenzó el goleador de Independiente Rivadavia.

Sobre su segundo ciclo en la Lepra, Arce expresó: "Es mi segundo paso por el club y la verdad que estoy muy contento por volver, por estar acá con mis compañeros. Creo que hay un buen grupo y tenemos grandes desafíos. Faltan todavía muchos puntos en juego y tenemos la ilusión de poder terminar de la mejor manera el año".

En cuanto a los objetivos de la institución, soltó: "Tenemos que mantener nuestro juego. Creo que hoy mostramos la garra que tiene el equipo. Faltan algunos detalles pero estamos bien. Nos quedan partidos en casa y tenemos que aprovecharlos para poder llegar al objetivo".

Para finalizar, Arce agradeció a su familia: "Dejame mandarle un saludo a mi hijo y a mi esposa que me están viendo. A mi mamá también que desde Paraguay seguramente me está mirando".