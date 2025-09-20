Las declaraciones de Néstor Grindetti, presidente de Independiente

El presidente de Independiente habló ante los micrófonos de DSports Radio y no dudó en chicanear a Racing a una semana del clásico de Avellaneda.

Pese al buen momento a nivel internacional que atraviesa la Academia, el directivo expresó: "Para ser Rey de Copas hay que ganarlas y llegar al número de Independiente".

Acto seguido, aseguró: "A mí no me importa ni miro lo que pasa del otro lado". Redoblando la apuesta, y en una clara banca a los suyos, añadió: "Nosotros tenemos un equipazo, no elegiría a nadie de Racing".

A la hora de referirse al historial entre ambos clubes, el cual Independiente domina con una diferencia de 90-71 (y 77 empates) Grindetti manifestó: "Confío mucho en nuestros jugadores. El próximo domingo vamos a estirar la ventaja y dudo que alguna vez se dé vuelta".

"Para ser Rey de Copas hay que ganarlas y llegar al número de Independiente. A Racing le falta mucho para eso. A mi no me importa ni miro lo que pasa del otro lado. El próximo domingo vamos a estirar la ventaja y dudo que alguna vez se de vuelta. Nosotros tenemos un equipazo, no…"



Su mensaje a los hinchas de Independiente

Néstor Grindetti definió la decisión de Conmebol como "un fallo injusto" y se refirió al enojo de los hinchas: "Yo empatizo con el hincha cuando nos insulta porque nos falta ganar un título. Hay momentos donde la pelota no entra y nos pasó".

"Estamos en un momento de salida de la crisis en la que estaba Independiente. Se ha revalorizado el plantel y hemos hecho obras. Ahora nos falta la parte deportiva", sumó.

Para finalizar, se refirió al motivo por el que Gustavo Quinteros debutará en el clásico: "Nos pareció más razonable que Quinteros haga su debut con Racing y Matheu se haga cargo del partido ante San Lorenzo".