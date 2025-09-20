El mandamás del Rojo se acordó del rival de toda la vida.

Independiente vive momentos de recambio. Luego de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana, y de la renuncia de Julio Vaccari, el club parece retornar a la normalidad. En las últimas horas, Gustavo Quinteros fue oficializado como DT y ya tiene fecha para su debut.

En este contexto, y a una semana del clásico de Avellaneda, quien alzó la voz y lanzó algunas bombas contra el mundo Racing fue Néstor Grindetti. Además de analizar el presente, el mandamás del Rojo palpitó el clásico que se avecina y chicaneó al rival de toda su vida.

El presidente de Independiente ya palpita el clásico con Racing.

Las declaraciones de Néstor Grindetti, presidente de Independiente

El presidente de Independiente habló ante los micrófonos de DSports Radio y no dudó en chicanear a Racing a una semana del clásico de Avellaneda.

Pese al buen momento a nivel internacional que atraviesa la Academia, el directivo expresó: "Para ser Rey de Copas hay que ganarlas y llegar al número de Independiente".

Acto seguido, aseguró: "A mí no me importa ni miro lo que pasa del otro lado". Redoblando la apuesta, y en una clara banca a los suyos, añadió: "Nosotros tenemos un equipazo, no elegiría a nadie de Racing".

A la hora de referirse al historial entre ambos clubes, el cual Independiente domina con una diferencia de 90-71 (y 77 empates) Grindetti manifestó: "Confío mucho en nuestros jugadores. El próximo domingo vamos a estirar la ventaja y dudo que alguna vez se dé vuelta".

Su mensaje a los hinchas de Independiente

Néstor Grindetti definió la decisión de Conmebol como "un fallo injusto" y se refirió al enojo de los hinchas: "Yo empatizo con el hincha cuando nos insulta porque nos falta ganar un título. Hay momentos donde la pelota no entra y nos pasó".

"Estamos en un momento de salida de la crisis en la que estaba Independiente. Se ha revalorizado el plantel y hemos hecho obras. Ahora nos falta la parte deportiva", sumó.

Para finalizar, se refirió al motivo por el que Gustavo Quinteros debutará en el clásico: "Nos pareció más razonable que Quinteros haga su debut con Racing y Matheu se haga cargo del partido ante San Lorenzo".

