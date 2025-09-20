GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: cómo quedó la grilla tras una clasificación accidentada

El neerlandés Max Verstappen, que viene de conseguir el triunfo en Monza, consiguió la pole position gracias a su tiempo de 1'41"117, y largará primero este domingo, además de haber alcanzado su sexta pole del año, más que Piastri y Norris, los líderes del campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969404690417745960&partner=&hide_thread=false Max now has more poles (6) this season than Lando or Oscar #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wHBrcPnBdv — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Esta es una muy buena oportunidad para Verstappen, ya que los dos que están por delante suyo en el campeonato, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri (ambos de McLaren), largarán 7 y 9, respectivamente.

La gran sorpresa de la clasificación fue el español Carlos Sainz que terminó en la segunda posición, mientras que el neozelandés Liam Lawson saldrá en el tercer lugar.

La Q3 estuvo marcada por varias banderas rojas, debido a los choques del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del propio Oscar Piastri.

Orden de largada del GP de Azerbaiyán