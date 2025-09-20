Inicio Ovación Automovilismo Fórmula 1
GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: cómo quedó la grilla tras una clasificación accidentada

Con varios accidentes, entre ellos el de Franco Colapinto, la clasificación del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 dejó a Max Verstappen y Carlos Sainz en la primera fila.

Verstappen largará adelante.

Con varios accidentes, entre ellos el de Franco Colapinto (Alpine), la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 dejó a Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams) en la primera fila para la carrera de este domingo que comenzará a las 8 hora argentina con TV por Disney Plus y Fox Sports.

Colapinto fue uno de los que chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú donde también quedaron afuera en la Q1 Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Lawson y Sainz largarán tercero y segundo en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1.

El neerlandés Max Verstappen, que viene de conseguir el triunfo en Monza, consiguió la pole position gracias a su tiempo de 1'41"117, y largará primero este domingo, además de haber alcanzado su sexta pole del año, más que Piastri y Norris, los líderes del campeonato.

Esta es una muy buena oportunidad para Verstappen, ya que los dos que están por delante suyo en el campeonato, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri (ambos de McLaren), largarán 7 y 9, respectivamente.

La gran sorpresa de la clasificación fue el español Carlos Sainz que terminó en la segunda posición, mientras que el neozelandés Liam Lawson saldrá en el tercer lugar.

La Q3 estuvo marcada por varias banderas rojas, debido a los choques del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del propio Oscar Piastri.

Orden de largada del GP de Azerbaiyán

  • 1- Max Verstappen (Red Bull)
  • 2- Carlos Sainz Jr. (Williams)
  • 3- Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 4- Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 5- George Russell (Mercedes)
  • 6- Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • 7- Lando Norris (McLaren)
  • 8- Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • 9- Oscar Piastri (McLaren)
  • 10- Charles Leclerc (Ferrari)
  • 11- Fernando Alonso (Aston Martin)
  • 12- Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 13- Gabriel Bortoleto (Sauber)
  • 14- Lance Stroll (Aston Martjn)
  • 15- Oliver Bearman (Haas)
  • 16- Franco Colapinto (Alpine)
  • 17- Nico Hulkenberg (Sauber)
  • 18- Esteban Ocon (Haas)
  • 19- Pierre Gasly (Alpine)
  • 20- Alexander Albon (Williams)

