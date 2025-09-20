El pueblo de Chubut con pingüinos y lobos marinos

En la provincia de Chubut se encuentra El Pedral, un pueblo que se destaca más por sus bondades naturales que por infraestructura. Este rincón con aire patagónico se ha convertido en un secreto bien guardado para los viajeros que buscan una experiencia con animales marinos y que le esquivan al conocido Puerto Madryn.

El Pedral está ubicado en la provincia de Chubut, a 70 kilómetros aproximadamente de Puerto Madryn. Este pueblo forma parte de la Península Valdés, conocida justamente por sus posibilidades para la observación de pingüinos, orcas, lobos marinos y otras especies marinas.

pueblo el pedral El casco histórico es otro de los destacados de este pueblo. Foto: Tripdadvisor

El mayor atractivo de este pueblo chubutense es precisamente las posibilidades de entrar en contacto a full con la naturaleza. Esto se debe a que se pueden realizar caminatas entre medio de las colonias de los pingüinos de Magallanes, generalmente durante el mes de septiembre.

Pero este pueblo patagónico no solamente ofrece esta experiencia, sino que tiene una estética arquitectónica colonial en el caso histórico. Incluso hay muebles y objetos que fueron traídos por inmigrantes europeos a comienzos del siglo pasado. Claro que la gastronomía también es otro de los puntos fuertes, donde se puede degustar un plato de cordero asado a la parrilla y empanadas, entre otros destacados.