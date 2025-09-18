No se puede llegar ni al pueblo más cercano: Machu Picchu, completamente cerrado para turistas

La empresa Consettur Machupicchu lleva 30 años llevando turistas desde Aguas Calientes hasta Machu Picchu. Su licencia venció, pero siguió operando. El pueblo se hartó y exige que entre otra empresa.

Los manifestantes pusieron rocas y troncos en las vías del Inca Rail que conecta Ollantaytambo con Aguas Calientes. Cerrado completamente. No llega ni un turista al pueblo ni a Machu Picchu hasta que no cambien la empresa de transporte. Es una huelga indefinida.

Aguas Calientes depende del flujo constante de visitantes. Cada día llegan 4.500 turistas a la ciudadela. Hoteles, restaurantes, guías: todos sufren las consecuencias.

La ministra León prometió reunirse con autoridades locales. Mientras tanto, Machu Picchu sigue cerrado y los turistas no pueden llegar ni al pueblo base. Las pérdidas se acumulan y Perú necesita resolver esto rápido porque septiembre es temporada alta.

Turistas varados y un conflicto sin fecha de cierre

aguas calientes El pueblo de Aguas Calientes es la puerta de entrada a Machu Picchu.

La policía despejó las vías a medianoche del lunes para evacuar gente. Pocas horas después, los manifestantes volvieron a bloquear todo. Conocen el terreno y tienen claro lo que quieren.

"Hemos coordinado el traslado de los pasajeros que se encontraban en la llaqta", dijo León a la radio RPP. Miles de turistas tuvieron que cambiar planes, otros esperan en condiciones precarias.

El pueblo de Aguas Calientes mantiene su postura: solo levanta el bloqueo cuando entre una nueva empresa. El cambio de operadora necesita trámites que pueden llevar semanas. Machu Picchu permanece cerrado mientras tanto. Perú tiene un problema serio y cada día que pasa es dinero que se va.