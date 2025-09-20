Colapinto tras el accidente en Azerbaiyán: "Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar"

“Cuando Gasly se va, yo frené de más y de golpe se me giró. No sé bien qué pasó. No entiendo por qué. Me desconcentré un poco. Es un circuito complicado para nosotros, y creo que maximicé un poco lo que tenía. Quiero entender lo que pasó porque fue un poco raro.”, explicó.
Contrariado, pero buscando el lado positivo, el bonaerense afirmó: “Trato de no irme con esto de ahora, trato de irme con la velocidad de todo el día que fui mucho más rápido.”.
“Dentro de todo lo malo hay cosas positivas, cuando vengan circuitos buenos sé que vamos a estar ahí adelante”, señaló con optimismo.
"Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, agregó el piloto.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969392346891461084&partner=&hide_thread=false
“Hay que seguir mejorando, mejorar algunos detalles y algunas áreas en las que hay que progresar como equipo y yo como piloto. Di unos pasos positivos y de las últimas 4 clasificaciones, en 3 estuve muy firme”. “Hay que seguir mejorando, mejorar algunos detalles y algunas áreas en las que hay que progresar como equipo y yo como piloto. Di unos pasos positivos y de las últimas 4 clasificaciones, en 3 estuve muy firme”.
Las posiciones de Colapinto en la temporada 2025 de Fórmula 1
Este año viene siendo muy complicado para Colapinto, ya que en los diez Grandes Premios que disputó no pudo sumar puntos, sufrió mucho a bordo de su Alpine, que está siendo el peor auto de la parrilla y su mejor actuación fue en el GP de Países Bajos, donde finalizó undécimo.
Colapinto en la F1 2025
- Imola: 16
- Mónaco: 13
- Barcelona: 15
- Canadá: 13
- Austria: 15
- Gran Bretaña: abandonó antes de largar.
- Bélgica: 19
- Hungría: 18
- Países Bajos: 11
- Italia: 17