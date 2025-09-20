River, con la cabeza en la Copa Libertadores, visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega golpeado a este encuentro ya que viene de sufrir una derrota por 2-1 en condición de local ante Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con la mente puesta en el partido de vuelta, Gallardo tendría planeado jugar en Tucumán con la mayoría de suplentes, con el objetivo de que los jugadores que suelen ser titulares no sufran el desgaste.

river lista 1

En lo que respecta al Torneo Clausura, River tuvo un inmejorable arranque y lidera con 18 puntos, dos más que su escolta, que es Deportivo Riestra.

Atlético Tucumán, por su parte, está octavo en la Zona B con nueve puntos, lo que le daría la clasificación a los playoffs, aunque está todo tan ajustado que una derrota lo podría dejar penúltimo, solo por delante de Independiente.

En la última fecha el “Decano”, que tiene como director técnico a Lucas Pusineri, cayó 2-0 en Rosario frente a Newell's.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Ramiro Ruiz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza, Santiago Lencina; Ian Subiabre y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras

Horario: 21:15. TV: TNT Sports Premium