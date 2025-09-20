Vacaciones en Chile: cuánto cuesta el alquiler de un departamento en Reñaca en enero

Vacaciones de verano: cuáles son los principales atractivos de Chile

A la hora de elegir el destino para las vacaciones, la gente busca que se trate de un lugar tranquilo, con sitios para recorrer y conocer, con un amplio abanico de opciones de alquileres, playa o montaña de acuerdo al gusto, y obviamente el valor de los departamentos y casas.

Chile lleva años siendo el destino favorito de los argentinos, ofreciendo un mix sumamente interesante para quienes buscan vacacionar. Departamentos y casas muy estéticos y económicos, la presencia de la playa y la posibilidad de comprar una mayor cantidad de opciones de ropa, bazar y electrónica, son las opciones más significativas.

El aumento del valor de la costa en Argentina, más el precio del dólar, llevó a que los argentinos comenzaran a migrar a Chile para las vacaciones de verano, comenzando con el cruce al país vecino a mediados de diciembre, y terminando en la segunda quincena de febrero.

aduana, compras en chile.jpg

Hay varios puntos en Chile para elegir a la hora de vacacionar, y entre ellos se destaca Reñaca, Concón, Viña del mar, La Serena. Estos sitios conjugan la playa y las ofertas de sitios para hacer compras.

Reñaca es la opción de Chile que eligen los más jóvenes para vacacionar en grupos de amigos, aunque Concón aparece como una alternativa más económica y cercana.

3 opciones para vacacionar en Chile: departamentos para alquilar entre 4 en Reñaca

Reñaca es ideal para vacacionar con amigos, y hay alquileres de departamentos muy variados. Para ir del 1 al 10 de enero, las mejores opciones según Airbnb, son las siguientes:

5 piezas, dos dormitorios y a metros del mar

Estamos hablando de un departamento ubicado en una de las zonas más tranquilas de Reñaca, y es que con la posibilidad de que varios puedan alojarse, suma muchos puntos. Cuenta con cochera, piscina, cocina y hasta Wifi.

El valor por los 10 días de enero, ronda los 1.140 dólares.

alquileres chile reñaca

5 camas y una vista única al mar de Reñaca

Este departamento se destaca por tener una gran cantidad de camas para recibir a huéspedes, pero lo que más llama la atención es la vista que tiene directa al mar, estando a pocos metros. Además cuenta con pileta, cocina y estacionamiento.

El valor por los 10 días de enero, ronda los 1.125 dólares.

alquileres chile reñaca (1)

Cancelación gratuita y un departamento para un "ejército" de gente

Este inmueble, ubicado no tan cercano al mar de Reñaca, pero a tan solo 10 minutos a pie, cuenta con todos los servicios vitales, como Wifi, cocina y estacionamiento. Trae 5 habitaciones, y con 5 camas.

El valor por los 10 días de enero, ronda los 841 dólares.

alquileres chile reñaca (2)

De igual manera hay más opciones de departamentos en alquiler en la zona de Reñaca, Chile, para los primeros días de enero.