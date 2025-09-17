3 habitaciones y gran ubicación: cuánto cuesta el alquiler de un departamento en el corazón de la ciudad de Mendoza

alquier departamento ciudad de mendoza

Cuánto cuesta alquilar un departamento en la ciudad de Mendoza

Según el sitio Inmoclick, alquilar un departamento en la ciudad de Mendoza cuesta desde los $400.000 para arriba, dependiendo de la cantidad de habitaciones.

Entre los avisos que se encuentran en el sitio, se puede hallar el de un departamento ubicado en San Martín al 1.100, a pocos metros de la peatonal Sarmiento.

Este departamento, ubicado en el corazón de la ciudad de Mendoza, posee 5 ambientes, de los cuales hay tres que son "habitaciones cómodas y luminosas, perfectas para el descanso y la vida diaria", según la descripción.

El departamento en alquiler también posee dos baños, uno completo y el otro es un toilette, con el fin de brindar una mayor comodidad. Además, posee una cocina independiente con bajo mesada y un lavadero separado.

No obstante, uno de los puntos principales de este departamento es su ubicación, ya que posee supermercados, restaurantes y bares muy cerca, como así también es perfecto para todas aquellas personas que no posean vehículos, debido a que son numerosas las líneas de colectivo que pasan cerca.

Dónde buscar departamentos en alquiler en Mendoza

Son varios los sitios en donde se pueden consultar departamentos en alquiler en Mendoza, ver sus precios y observar las fotos de cada inmueble. Están Zonaprop, Inmoclick, Mendozaprop, etc. Otra alternativa es revisar los sitios de inmobiliarias o sus redes sociales.