Si estás por alquilar un departamento o una casa, estas señales te indicarán que existen problemas de humedad

humedad techos y paredes Cómo detectar humedad antes de alquilar una casa o un departamento.

Aunque a simple vista podrían confundirse con polvo o suciedad común, el especialista advierte que suelen ser indicadores de condensación acumulada. Este fenómeno ocurre cuando existe un exceso de humedad ambiental y una ventilación deficiente. Con el tiempo, esto favorece a la proliferación de moho, el cual degrada la calidad del aire y puede provocar alergias o afecciones pulmonares.

Otro lugar a inspeccionar son los armarios. El profesional sugiere abrir las puertas de los muebles: si percibís una ráfaga de aire frío, una sensación de encierro o un olor a humedad persistente, es muy probable que la vivienda sufra de fallas de aislamiento térmico. Los armarios suelen ser los primeros en manifestar estos problemas debido a que son espacios con poca circulación de aire, convirtiéndose en el termómetro ideal para detectar humedades estructurales.

humedad manchas paredes Estas señales te alertarán la presencia de humedad.

Además de esto, el experto señala que las paredes pueden esconder historias que el propietario no siempre desea contar. Si el departamento o la casa tienen revestimientos con papel pintado o paneles decorativos colocados estratégicamente, conviene preguntar directamente por qué se instalaron. Si bien pueden responder a una decisión estética, en muchos casos funcionan como una máscara para ocultar grietas o manchas de humedad.

Con estos trucos, podrás tomar una decisión acertada antes de alquilar una casa o un departamento, previniendo todo tipo de situaciones que se pueden desarrollar a corto y largo plazo.