Al momento de alquilar un departamento o una casa, no solamente debemos enfocarnos en el precio, la zona donde está ubicado el inmueble o la cantidad de habitaciones. Especialistas recomiendan mirar más allá y analizar en profundidad la estructura. En este sentido, uno de los principales problemas pasar por el desarrollo de humedad y moho, algo que no siempre está a la vista.
Si estás por alquilar un departamento o una casa, estas señales te indicarán que existen problemas de humedad
Antes de alquilar un departamento o una casa, tendrás que prestar atención a las siguientes señales que te alertarán de problemas de humedad
Los problemas de humedad no solo representan un gasto imprevisto y un deterioro del mobiliario, sino que pueden comprometer seriamente la salud respiratoria de los habitantes. A continuación, te revelaré las señales claves que todo futuro inquilino debe saber interpretar durante una visita al departamento o casa que está por alquilar.
Las señales que indican que el departamento o la casa tiene problemas de humedad
Según cuenta el experto en humedades Valentín Naranjo, uno de los primeros puntos de inspección debe ser el estado de las ventanas. Es común observar manchas oscuras o pequeños puntos negros en las juntas de silicona o en los marcos.
Aunque a simple vista podrían confundirse con polvo o suciedad común, el especialista advierte que suelen ser indicadores de condensación acumulada. Este fenómeno ocurre cuando existe un exceso de humedad ambiental y una ventilación deficiente. Con el tiempo, esto favorece a la proliferación de moho, el cual degrada la calidad del aire y puede provocar alergias o afecciones pulmonares.
Otro lugar a inspeccionar son los armarios. El profesional sugiere abrir las puertas de los muebles: si percibís una ráfaga de aire frío, una sensación de encierro o un olor a humedad persistente, es muy probable que la vivienda sufra de fallas de aislamiento térmico. Los armarios suelen ser los primeros en manifestar estos problemas debido a que son espacios con poca circulación de aire, convirtiéndose en el termómetro ideal para detectar humedades estructurales.
Además de esto, el experto señala que las paredes pueden esconder historias que el propietario no siempre desea contar. Si el departamento o la casa tienen revestimientos con papel pintado o paneles decorativos colocados estratégicamente, conviene preguntar directamente por qué se instalaron. Si bien pueden responder a una decisión estética, en muchos casos funcionan como una máscara para ocultar grietas o manchas de humedad.
Con estos trucos, podrás tomar una decisión acertada antes de alquilar una casa o un departamento, previniendo todo tipo de situaciones que se pueden desarrollar a corto y largo plazo.