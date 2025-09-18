Alquileres en Buenos Aires: cuánto cuesta un departamento de 2 habitaciones en Capital

Qué busca la gente en los principales alquileres de departamentos en Buenos Aires

Las principales páginas destinadas a alquileres o compra de inmuebles, sea departamento o casa, tiene una serie de filtros que están pensados en las condiciones que ponen los propietarios a la hora de negociar. Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado.

Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:

Alquileres 3 Los 3 ambientes, son una de las búsquedas que más se replican entre los departamentos de Buenos Aires.

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 3 ambientes, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Núñez

Este en alquiler está en una de las zonas más seguras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 80m2, cochera, acepta mascota y el valor de las expensas es de 170 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $1.100.000.

alquileres departamentos buenos aires (1) Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Núñez, Buenos Aires.

Departamento en Colegiales

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 70m2, cochera y cuenta con expensas, pero no está especificado el valor. Es un inmueble con 30 años de antigüedad.

El valor del alquiler del departamento es de $750.000.

alquileres departamentos buenos aires (3) Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Colegiales, Buenos Aires.

Departamento en Palermo

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más caras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 125m2, cochera, piscina y cuenta con expensas, con un valor de 480 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de 2.800 dólares.

alquileres departamentos buenos aires (2) Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Palermo, Buenos Aires.

Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.