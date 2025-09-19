Tiene 16 capítulos y es la primer serie francesa original de Netflix

Netflix sigue a pleno con su catálogo de series y películas, para todas las opciones. Una serie ha pasado a ser una de las ofertas más icónicas de la historia de la plataforma, marcando el inicio de los relatos originales, y conquistando al mundo entero con un drama de 16 capítulos: Marsella.

En la actualidad, nos podemos encontrar series y películas de producción francesa de todo tipo, con relatos que han llevado las historias dramáticas europeas a otro nivel. Esta serie no es una más dentro de Netflix, y es que se convirtió en un relato que pasa a la historia de la plataforma como la primera producción original de Francia en el catálogo.

marsella 2
La serie de Netflix se compone de dos temporadas.

Estamos frente a una serie que fue comparada inicialmente con House Of Cards, pero en versión francesa, trabajando a lo largo de la oferta de Netflix, un drama político de primerísimo nivel, con el reconocido actor francés Gérard Depardieu como protagonista. El éxito en el catálogo de series y películas fue tan grande que, una temporada sola no bastó, es por eso que se compone de 16 capítulos.

Hay que saber que, si bien al momento de su estreno en Netflix la serie causó revuelo entre los suscriptores, no llegó a sostenerse como ese fenómeno mundial que se esperaba en el catálogo de series y películas. Las críticas fueron divididas, sobre todos de los especializados, y es que muchos llegaron a criticar que la temática de corrupción se volvió, por momentos, muy tedioso y hasta complejo.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces pasó a la historia como una oferta francesa de la plataforma.

Embed - Marseille | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix

De qué trata la serie de Netflix, Marsella

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa icónica, Marsella centra su historia en: "El alcalde de Marsella se prepara para ceder las riendas a su protegido cuando estalla una guerra inesperada por el control de la ciudad".

Esta serie tiene un título de mucho prestigio en Netflix: ser la primera oferta original de la plataforma de origen francés.

marsella 3
A pesar de lo ic&oacute;nico de su ingreso a Netflix, la serie no tuvo ese exito esperado.

Reparto de la serie de Netflix, Marsella

  • Gérard Depardieu como Robert Taro
  • Benoît Magimel como Lucas Barrès
  • Géraldine Pailhas como Rachel Taro
  • Stéphane Caillard como Julia Taro
  • Nadia Fares como Vanessa d'Abrantes

Donde ver la serie de Netflix, Marsella

  • Latinoamérica: la serie Marsella se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Marsella se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Marsella se puede ver en Netflix.

