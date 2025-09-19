La trama es una de las más divertidas y tienen el centro de la escena a una mujer que, por fuerza mayor, se tiene que hacer cargo de un negocio familiar: asume la presidencia de un equipo profesional de básquet masculino, con todo lo que eso implica.

Está serie de 10 capítulos, de aproximadamente 30 minutos de duración cada uno, llegó a la plataforma de Netflix en febrero de 2025, está dirigida por Ike Barin Holtz y escrita por Dave Stassen.

netflix-kate-hudson Kate Hudson toma el protagonismo en esta comedia de Netflix, una joya que te sacará muchas risas.

Netflix: de qué trata la serie Una nueva jugada

Isla Gordon (Kate Hudson) es una mujer que, de un día para el otro, se tiene que hacer cargo de la presidencia de un equipo de básquet tras la muerte de su padre. El equipo profesional que le pertenece a la familia, Los Ángeles Waves, será un duro desafío para Isla, que deberá afrontar ese mundo deportivo plagado de hombres y machismo, con problemas dentro y fuera del rectángulo de juego.

netflix-una-nueva-jugada-kate-hudson La actriz Kate Hudson interpreta a Isla Gordon en la película de Netflix.

Reparto de Una nueva jugada, serie de Netflix

Kate Hudson (Isla Gordon)

Drew Tarver (Sandy Gordon)

MacArthur (Ness Gordon)

Brensa Song (Ali Lee)

Fabrizio Guido (Jackie Moreno)

Chet Hanks (Travis Bugg)

Toby Sandeman (Marcus Winfield)

Tráiler de Una nueva jugada, serie de Netflix

