Tras firmar su contrato hasta diciembre del 2026, momento en el ciclo de Néstor Grindetti llegaría a su fin, el director técnico brindó sus primeras declaraciones como DT del Rojo.

La palabra de Gustavo Quinteros

A través de sus canales oficiales de comunicación, Independiente le dio la bienvenida a su nuevo director técnico con una serie de publicaciones.

Cerca de las 20, la institución de Avellaneda subió un edit en el que se puede apreciar la cara del entrenador. En la descripción añadió: "¡Gustavo Quinteros es el nuevo Director Técnico de Independiente!".

Posteriormente, con una foto del flamante entrenador y una camiseta con el dorsal 2026 (año en el que vence su contrato), la institución sumó: "Quinteros 2026".

Acto seguido, el Rojo publicó un video del DT en el verde césped del Libertadores de América enviándole un mensaje a los hinchas: "Quiero agradecer al club y a toda la gente de Independiente por esta gran oportunidad de poder comenzar un nuevo camino juntos".

Además, el flamante entrenador de Independiente agregó: "Quiero expresarme hacia los hinchas de Independiente, esa gran hinchada que tiene este gran club. Decirles que vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo y ponerlo en los primeros lugares".

"Necesitamos trabajar mucho. Necesitamos darle al plantel esa confianza que ellos seguramente necesitan. Siempre junto a ustedes. A toda la hinchada le pido paciencia y mucho apoyo para todos. Juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto", finalizó Quinteros.

"Vamos a hacer todo lo posible para poner a este equipo entre los primeros lugares".



Cuándo debutará Quinteros como DT de Independiente

Su ciclo como director técnico de Independiente comenzará oficialmente con el entrenamiento del lunes 22 de septiembre y su primer partido será, nada más y nada menos, ante Racing el domingo 28, en el Cilindro.