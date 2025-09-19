Göbekli Tepe se encuentra ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de anlurfa y representa el santuario religioso monumental más antiguo conocido del mundo. Su construcción data de alrededor del 9600 a.C., antecediendo a Stonehenge por más de 6.000 años. El complejo consiste en pilares masivos de piedra caliza con forma de T, organizados en recintos circulares.

Muchos pilares están decorados con grabados de animales como serpientes, zorros y buitres. Los investigadores creen que estos símbolos transmitían significados espirituales a las personas que construyeron el lugar. El sitio obtuvo su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2018, atrayendo la atención global de arqueólogos e investigadores.

Durante las excavaciones actuales, los arqueólogos estabilizaron muros y reposicionaron piedras de pie que pesan varias toneladas. Para preservar la precisión histórica, utilizaron métodos tradicionales y materiales auténticos, incluyendo mortero reforzado con pelo de cabra. "Este sitio no ilumina únicamente el pasado, es un patrimonio para el futuro", expresó Ersoy.

Las investigaciones continúan bajo el Proyecto Ta Tepeler, que involucra a más de 36 instituciones internacionales. Los trabajos de excavación se complementan con labores de restauración que buscan proteger este testimonio de la humanidad primitiva.

Turquía y sus descubrimientos

pared La estatua es una de las más antiguas jamás encontradas.

El gobierno turco está promoviendo Göbekli Tepe internacionalmente. Tras el éxito de la exhibición del año pasado en el Coliseo de Roma, que atrajo a más de seis millones de visitantes, una nueva muestra se abrirá en Berlín entre febrero y julio de 2026. La exhibición presentará noventa y seis artefactos del Museo de anlurfa.

Turquía también invierte en infraestructura para manejar el creciente flujo de visitantes, con un nuevo centro de visitantes que abrirá antes de finales de 2025. El ministro Ersoy enfatizó que Göbekli Tepe no es únicamente un tesoro turco, sino un patrimonio compartido de la humanidad.

Los descubrimientos en Göbekli Tepe continúan transformando la comprensión de la historia humana. Los hallazgos sugieren que las reuniones rituales y las prácticas religiosas compartidas impulsaron el cambio hacia la arqueología y los asentamientos permanentes.