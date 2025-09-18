El descubrimiento de una isla oculta que deslumbra a los científicos de la NASA

Descubrimiento de una isla oculta realizado por científicos de la NASA

La NASA confirmó el fenómeno tras analizar imágenes obtenidas por el TM (Thematic Mapper) en Landsat 5 y el OLI-2 (Operational Land Imager-2) en Landsat 9, que muestran el retroceso del hielo y la aparición de Prow Knob.

Este último nombre es la manera de designar a esta masa continental ahora definida como isla, que tiene aproximadamente cinco kilómetros cuadrados, y que está rodeada completamente por agua.

El retroceso del hielo no solo ha liberado a Prow Knob, sino que también ha provocado una expansión notable de los lagos proglaciares cercanos. De hecho, el lago Alsek ha pasado de cubrir 45 kilómetros cuadrados a más de 75 en solo cuatro décadas.

descubrimiento, isla Este descubrimiento se da como consecuencia del cambio climático.

La pérdida de contacto del hielo con la montaña, que en estimaciones previas se creía ocurriría en 2020, finalmente se confirmó en 2025, contradiciendo las estimaciones realizadas por los científicos.

Otros fenómenos como este

Este descubrimiento no es para nada aislado. Los lagos Harlequin, Grand Plateau y Alsek han más que duplicado su superficie desde 1984, según datos de National Geographic y Europa Press.

El patrón de este descubrimiento es claro y sostenido, y plantea interrogantes sobre el futuro del hielo en Alaska y sus consecuencias para el ecosistema y el nivel del mar.

La transformación visible de Prow Knob posee un fuerte simbolismo: su aparición representa el impacto del cambio climático y el testimonio silencioso de lo que comenzará a verse en Alaska y alrededor del mundo.