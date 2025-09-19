Santino Andino: su relación con Mastantuono, la chicana a Echeverri y la intimidad en modo selección

Si hay algo no perdió el pichón de crack en este ascenso meteórico de su carrera es la humildad, ítem que lo caracterizó desde el minuto uno. Claro, las cosas también van cambiando y hoy se codea mano a mano con nombres como Mastantuono o el Diablito Echeverri: "Franco es un distinto, te das cuenta en el día a día. En el Sudamericano no compartimos tanto en cancha pero se le notaba en las prácticas. Le mande un mensajito cuando se dio todo lo del Real Madrid y mantenemos una linda relación, como con el resto de la banda", dice Chulu.

Fiel a su estilo, claro que hay hasta chicana para el Diablito Echeverri: "Le jugamos a la play con Perru (Ignacio Perruzzi, el otro mendocino) en el Sudamericano y le ganamos a él y a Obregón, asique se puede decir que lo tengo de hijo. Por las dudas, no volvimos a jugar" (risas).

La anécdota con Brasil en el Sudamericano Sub 20

Con un grupo que se consolidó en el Sudamericano de Venezuela, Santino Andino detalla más intimidades puertas para adentro: "El grupo de WhatsApp se llama 'La banda del palo santo' porque antes de debutar con Brasil prendimos cuatro palos santos en la habitación y le ganamos 6 a 0. De ahí, lo repetimos todo el torneo".

Números de Santino Andino en el Sub 20

2 amistosos contra Bolivia.

7 partidos en el Sudamericano.

1 gol (a Bolivia).

3 asistencias (2 con Bolivia y 1 con Colombia).

El Grupo de la Selección argentina en el Mundial Sub 20