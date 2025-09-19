Pasajes de Mendoza a Río de Janeiro

En Jetsmart, los pasajes en avión para un adulto, ida y vuelta para viajar el viernes 10 de octubre y volver el domingo 12 de octubre cuestan entre $205.899 y $221.999 con tasas no incluidas. Sin embargo, si viajas martes, miércoles o jueves puedes encontrar precios más económicos.

pasajes a rio de janeiro en octubre Pasajes para viajar desde Mendoza a Río de Janeiro con Jetsmart. Imagen: Jetsmart.

Quienes pertenecen al Club de descuentos de la compañía pueden comprar pasajes más baratos.

Vuelos con LATAM

En la página oficial de Latam Airlines, un pasaje en economy para que un adulto viaje a Río de Janeiro desde Mendoza, del 10 al 12 de octubre cuestan entre $531.338 a $600.309, incluyendo tasas e impuestos. Los pasajeros pueden llevar bolso o mochila pequeña.

pasajes a rio de janeiro Viajar de Mendoza a Río de Janeiro, ida y vuelta con Latam Airlines.

Los viajeros que están inscriptos en el programa de beneficios de la empresa obtienen mejores precios.

Trucos para conseguir vuelos económicos

Teniendo en cuenta los consejos de los expertos de Turismocity, para conseguir vuelos económicos hay que poner a prueba los siguientes trucos: