Pasajes de Mendoza a Río de Janeiro
En Jetsmart, los pasajes en avión para un adulto, ida y vuelta para viajar el viernes 10 de octubre y volver el domingo 12 de octubre cuestan entre $205.899 y $221.999 con tasas no incluidas. Sin embargo, si viajas martes, miércoles o jueves puedes encontrar precios más económicos.
pasajes a rio de janeiro en octubre
Pasajes para viajar desde Mendoza a Río de Janeiro con Jetsmart. Imagen: Jetsmart.
Quienes pertenecen al Club de descuentos de la compañía pueden comprar pasajes más baratos.
Vuelos con LATAM
En la página oficial de Latam Airlines, un pasaje en economy para que un adulto viaje a Río de Janeiro desde Mendoza, del 10 al 12 de octubre cuestan entre $531.338 a $600.309, incluyendo tasas e impuestos. Los pasajeros pueden llevar bolso o mochila pequeña.
pasajes a rio de janeiro
Viajar de Mendoza a Río de Janeiro, ida y vuelta con Latam Airlines.
Los viajeros que están inscriptos en el programa de beneficios de la empresa obtienen mejores precios.
Trucos para conseguir vuelos económicos
Teniendo en cuenta los consejos de los expertos de Turismocity, para conseguir vuelos económicos hay que poner a prueba los siguientes trucos:
- Buscar con anticipación: mientras más te acercas a la fecha del viaje, más caro es el precio de los pasajes.
- Usar metabuscadores: las plataformas online como Skyscanner, Google Flights, Turismocity y Kayak, se dedican a comparar en una sola búsqueda, el precio de vuelos entre diferentes sitios de viajes.
- Activa las alertas: muchas páginas ofrecen suscripciones gratuitas. Así, notifican a los usuarios las mejores ofertas de pasajes.