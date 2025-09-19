Primavera pasada por agua en Mendoza: a qué hora se espera la lluvia este domingo

tiempo mendoza SMN El domingo 21 de septiembre llegaría la lluvia a Mendoza. Imagen: SMN.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale habló con Radio Nihuil y explicó que el domingo llegará un pasaje de viento sur, al igual que llegó este viernes provocando nubosidad con ráfagas. Para el 21 de septiembre se espera "nubosidad y la posibilidad de llovizna en la madrugada y la mañana. Será un día gris", afirmó Viale.

Primavera con lluvias

El tan esperado día de la primavera en Mendoza llegará con un clima poco habitual para esta fecha. Las bajas temperaturas y las lluvias aisladas obligarán a los mendocinos a modificar los planes previstos al aire libre. El tradicional picnic en plazas y parques tendrá que esperar, al menos por unos días.

picnic en casa Puedes trasladar el picnic de la primavera al interior del hogar. Imagen: Freepik.

Sin embargo, la llegada de la nueva estación puede celebrarse de otras formas. Se puede organizar un picnic bajo techo, cambiar el menú a un almuerzo o cena con amigos en casa, o aprovechar para salir a pasear a centros comerciales. Para los amantes del café, no hay mejor plan que pasar la tarde en una cafetería de autor, disfrutando una humeante taza de café con un delicioso trozo de torta.