Primavera pasada por agua en Mendoza: a qué hora se espera la lluvia este domingo

El domingo 21 de septiembre llega la primavera. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias en Mendoza

Paula García
Paula García
El día de la primavera llegaría con lluvias a Mendoza. Imagen: UNO.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El patrón de altas temperaturas de Mendoza se verá interrumpido durante el fin de semana. El panorama térmico de los próximos días muestra un escenario de calor para el sábado con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 12°C.

Domingo de lluvia en Mendoza

El domingo 21 de septiembre se espera un cambio abrupto en las condiciones del tiempo, con una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 8°C. A este descenso se sumarían lluvias aisladas, de acuerdo con lo informado por el SMN. Esta variación marcará un contraste significativo respecto a los días previos de la semana.

tiempo mendoza SMN
El domingo 21 de septiembre llegaría la lluvia a Mendoza. Imagen: SMN.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale habló con Radio Nihuil y explicó que el domingo llegará un pasaje de viento sur, al igual que llegó este viernes provocando nubosidad con ráfagas. Para el 21 de septiembre se espera "nubosidad y la posibilidad de llovizna en la madrugada y la mañana. Será un día gris", afirmó Viale.

Primavera con lluvias

El tan esperado día de la primavera en Mendoza llegará con un clima poco habitual para esta fecha. Las bajas temperaturas y las lluvias aisladas obligarán a los mendocinos a modificar los planes previstos al aire libre. El tradicional picnic en plazas y parques tendrá que esperar, al menos por unos días.

picnic en casa
Puedes trasladar el picnic de la primavera al interior del hogar. Imagen: Freepik.

Sin embargo, la llegada de la nueva estación puede celebrarse de otras formas. Se puede organizar un picnic bajo techo, cambiar el menú a un almuerzo o cena con amigos en casa, o aprovechar para salir a pasear a centros comerciales. Para los amantes del café, no hay mejor plan que pasar la tarde en una cafetería de autor, disfrutando una humeante taza de café con un delicioso trozo de torta.

