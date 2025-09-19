Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Atención

El pronóstico del tiempo anticipa que la primavera llegará con un día gris y lloviznas

Un frente frío llegó este viernes y se espera otro para el domingo. Traerá nubes y lloviznas para el Día del Estudiante, según el pronóstico del tiempo

Por UNO
Día gris con lloviznas es lo que anticipa el pronóstico del tiempo para el domingo. Imagen ilustrativa.

Día gris con lloviznas es lo que anticipa el pronóstico del tiempo para el domingo. Imagen ilustrativa.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Este año la primavera llegará con un día que pareciera ser todo lo contrario. El pronóstico del tiempo adelantó que el domingo será un día gris y con lloviznas débiles por la llegada de un frente frío. En la alta montaña puede haber nevadas desde el sábado.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a Radio Nihuil que tal como estaba previsto, este viernes ingresó un frente frío que provocó mucha nubosidad con ráfagas de viento del sur desde las primeras horas de la mañana.

pronostico del tiempo en Mendoza-primavera 1.jpg
El pronóstico del tiempo adelantó un sábado agradable, pero un domingo más fresco, nublado y con lloviznas. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo adelantó un sábado agradable, pero un domingo más fresco, nublado y con lloviznas. Imagen ilustrativa.

Esto provocó un cambio en las condiciones del tiempo que se mantuvieron hasta el jueves, cuando la máxima superó los 30 grados. Viale sostuvo que este viernes habrá un descenso de la temperatura que llegará hasta los 23 o 24 grados.

El sábado se mantendrán condiciones similares, con algo de nubosidad y temperaturas para el Gran Mendoza que irán desde los 12 grados hasta los 25 grados.

Pronóstico del tiempo para el Día del Estudiante

Maximiliano Viale sostuvo que otro frente frío del sur afectará el domingo, un día que será gris y podría haber lloviznas débiles e intermitentes durante la madrugada y la mañana del día que se festeja la llegada de la primavera.

Este pasaje de viento del sur también afectará las temperaturas, las cuales bajarán más con una mínima de 8 grados y una máxima que apenas llegará a los 20 grados.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (7).jpeg
Para el domingo se espera que esté más fresco y haya lloviznas débiles durante la madrugada y la mañana, Imagen ilustrativa.

Para el domingo se espera que esté más fresco y haya lloviznas débiles durante la madrugada y la mañana, Imagen ilustrativa.

Además, en la alta montaña se espera que desde el sábado se registren nevadas débiles e intermitentes, por lo que las autoridades del Paso Cristo Redentor esperan el ajuste del pronóstico para definir si será necesario el cierre del túnel internacional.

Esta situación se podría mantener hasta el domingo al mediodía, cuando las autoridades revaluarán las condiciones de seguridad para transitar en la cordillera.

Por otro lado, el pronóstico del tiempo adelantó que en el amanecer del lunes se pueden registrar heladas parciales en zonas productivas del Valle de Uco.

Temas relacionados:

Te puede interesar