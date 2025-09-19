El pronóstico del tiempo anticipa que la primavera llegará con un día gris y lloviznas

Esto provocó un cambio en las condiciones del tiempo que se mantuvieron hasta el jueves, cuando la máxima superó los 30 grados. Viale sostuvo que este viernes habrá un descenso de la temperatura que llegará hasta los 23 o 24 grados.

El sábado se mantendrán condiciones similares, con algo de nubosidad y temperaturas para el Gran Mendoza que irán desde los 12 grados hasta los 25 grados.

Pronóstico del tiempo para el Día del Estudiante

Maximiliano Viale sostuvo que otro frente frío del sur afectará el domingo, un día que será gris y podría haber lloviznas débiles e intermitentes durante la madrugada y la mañana del día que se festeja la llegada de la primavera.

Este pasaje de viento del sur también afectará las temperaturas, las cuales bajarán más con una mínima de 8 grados y una máxima que apenas llegará a los 20 grados.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (7).jpeg Para el domingo se espera que esté más fresco y haya lloviznas débiles durante la madrugada y la mañana, Imagen ilustrativa.

Además, en la alta montaña se espera que desde el sábado se registren nevadas débiles e intermitentes, por lo que las autoridades del Paso Cristo Redentor esperan el ajuste del pronóstico para definir si será necesario el cierre del túnel internacional.

Esta situación se podría mantener hasta el domingo al mediodía, cuando las autoridades revaluarán las condiciones de seguridad para transitar en la cordillera.

Por otro lado, el pronóstico del tiempo adelantó que en el amanecer del lunes se pueden registrar heladas parciales en zonas productivas del Valle de Uco.