Definieron cómo y dónde serán los controles para el Día del Estudiante y de la primavera

El funcionario señaló que son 6 por el momento las fiestas habilitadas para la celebración del Día del Estudiante, las cuales tienen tiempo hasta la mañana de este viernes para presentar toda la documentación solicitada: "Vamos a pedirle a la ciudadanía que se informe para que no vayan a alguna fiesta clandestina y que pase alguna situación que no corresponda o mala y que no puedan compartir con sus amigos".

Sostuvo que cuando esté toda la documentación darán a conocer por las redes sociales del Ministerio de Seguridad cuáles son las fiestas habilitadas, aunque algunos empresarios especial por la probabilidad de lluvias durante el fin de semana y es posible que alguno la cancele.

"La cantidad de efectivos que vamos a tener es todo el personal que esté en servicio ordinario y también vamos a tener policías con recargo durante todo el fin de semana. Aproximadamente en toda la provincia serán unos 2.000 efectivos", detalló Amat.

Dónde serán los controles por el Día del Estudiante

Hernán Amat señaló que junto con la Dirección de Seguridad Privada (DISEP) y de Diversión Nocturna realizarán controles específicos "en todos los lugares de recreamiento, principalmente en espacios verdes, en boliches, en bares, en restaurant, siempre poniendo el foco en la prevención".

Controles Día del estudiante Día de la primavera (6).jpeg Los espacios verdes, los espejos de agua, rutas, zonas de boliches y bares serán controlados por el Día del Estudiante. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Los controles van a empezar el día viernes y los vamos a realizar hasta el día domingo en la noche, madrugada del lunes, como lo realizamos siempre", agregó Amat sobre el amplio operativo que harán para el Día del Estudiante.

Además, "vamos a realizar controles de alcoholemia y biométricos también". Destacó que no van a dar a conocer los lugares donde serán los operativos, resaltó que se van a reforzar en los espacios verdes, espejos de agua, además de zonas de boliches y bares, además de las rutas no solo del Gran Mendoza, sino también en el este, en el Valle de Uco, y en el sur.

"En Potrerillos, el Carrizal, Valle Grande en el sur, los lugares más habituales donde va la gente" también habrá controles minuciosos para evitar cualquier tipo de problema.

Día del Estudiante y la primavera con concientización

Amat aprovechó para enviar un mensaje a todos los jóvenes y adultos también: "Festejen de forma cuidadosa, responsable, que no tengamos que llegar el día lunes lamentando algún accidente o algún hecho. Es por eso que ponemos el foco en la prevención".

Controles Día del estudiante Día de la primavera (11).jpeg Hernán Amat destacó que en los controles por el Día del Estudiante tendrán el foco en la concientización de los jóvenes. Imagen ilustrativa Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Estamos con el programa de conductor designado, también repartiendo folletos, llaveros con QR", precisó el funcionario de Seguridad. "Tenemos unos 30 inspectores entre la dirección de la DISEP y de Diversión Nocturna", quienes trabajarán en todo el operativo del fin de semana.

La Policía Vial también realizará controles de alcoholemia y biométricos por el Día del Estudiante: "Es un operativo en conjunto, integral, entre toda la Policía de Mendoza y la Dirección General de Relaciones con la Comunidad", cerró Amat.