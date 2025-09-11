Cuánto cuesta visitar el Cristo Redentor en Río de Janeiro

Dónde está el Cristo Redentor de Río de Janeiro

El Cristo Redentor es un monumento de estilo art déco que se localiza sobre el monte del Corcovado y en el Parque Nacional de Tijuca. Se erige a más de 710 metros sobre el nivel del mar, por lo que ofrece una impresionante vista panorámica de Río. Desde allí se pueden ver los principales puntos turísticos de la ciudad, el Pan de Azúcar, las playas de Copacabana e Ipanema, el estadio de Maracaná, etc.

cristo redentor en rio de janeiro Los turistas pueden disfrutar de las impresionantes vistas del Cristo Redentor. Imagen: Visit Brasil.

Según la página del transporte oficial del Cristo Redentor, el monumento fue diseñado por el arquitecto Heitor da Silva Costa. Contó con la participación del ingeniero Heitor Levy, el pintor Carlos Oswald y el escultor Maximiliam Paul Landowsky. Se inauguró en 1931 y desde 2007 es una de las siete maravillas del mundo moderno.

Mide 30 metros de alto, sin contar el pedestal, y sus brazos se extienden 28 metros. Es una obra de ingeniería que se ha convertido un símbolo de Río de Janeiro, y de Brasil.

Cuánto cuesta visitar el Cristo Redentor en 2025

La entrada al Cristo Redentor se puede comprar en la página de Paineiras Corcovado, la empresa de transporte oficial. Un ticket para adultos extranjeros cuesta R$ 80,00 (reales), y el precio incluye viaje de ida y vuelta en el Trem do Corcovado y acceso al monumento.

trem do corcovado El Trem do Corcovado te lleva ida y vuelta al Cristo Redentor. Imagen: Paineiras Corcovado.

El horario del Cristo Redentor coincide con el del Trem do Corcovado. Se abre cuando llega el primer tren y se cierra cuando baja el último del día. El primer tren sale a las 7.00 y el último sale a las 19.00.

Por otro lado, puedes llegar a este símbolo de Río de Janeiro tomando las vans oficiales que salen de distintos puntos de la ciudad, ir en taxi o Uber.