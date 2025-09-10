Inicio Sociedad Playas
Viajes

Playas paradisíacas y montañas encantadoras: el destino secreto mejor guardado de Brasil

A continuación, dejamos una recomendación para quienes ya conocen destinos y playas típicas de Brasil, como Río de Janeiro o Florianópolis

Paula García
Por Paula García [email protected]
Visita el destino de Brasil que lo tiene todo. Imagen: Visit Brasil.

Visita el destino de Brasil que lo tiene todo. Imagen: Visit Brasil.

Brasil tiene los mejores destinos para organizar unas vacaciones, desde ciudades vibrantes, hasta pueblos encantadores y playas para todos los gustos. Sin embargo, muchos turistas caen siempre en las mismas opciones: Río de Janeiro, Florianópolis, Camboriú, Porto o São Paulo.

Si eres de los que ya ha visitado los destinos típicos, y quieres conocer lugares nuevos, en este artículo compartimos todo lo que necesitas saber sobre un paraíso brasileño que nadie menciona y vale la pena conocer.

El destino de Brasil que combina playas, montañas y mucho más

El estado brasileño de Espírito Santo está ubicado al norte de Río de Janeiro y se encuentra a orillas del Atlántico. Es una joya aún poco explorada por los viajeros internacionales, pero resulta un lugar tranquilo, auténtico y sorprendente. Tiene una mezcla irresistible de playas de aguas cristalinas, montañas con aire fresco, selvas protegidas y una cultura que se saborea en cada plato.

espirito santo brasil
El estado de Esp&iacute;rito Santo queda al sureste de Brasil. Imagen: Freepik.

El estado de Espírito Santo queda al sureste de Brasil. Imagen: Freepik.

Espírito Santo es un estado de Brasil que suele pasar desapercibido, pero ofrece un sinfín de maravillas para explorar. Tiene impresionantes playas que se extienden con amplitud, con un mar que varía entre la tranquilidad de una piscina y momentos más agitados. Playa Da Costa es una de las más populares, ideal para ver el amanecer y capturar el festival de colores en el cielo.

El Muelle de Lemanjá, ubicado en el hermoso Cambridgeshire Garden Beach, es un sitio imprescindible en Vitória, la capital de Espírito Santo. Este lugar se ha convertido en un punto turístico clave, ya que desde aquí se pueden realizar excursiones en barco que recorren la bahía, ofreciendo vistas espectaculares del borde costero de la ciudad.

Los amantes de la montaña pueden pasear por Pedra Azul, una joya natural que hipnotiza a quienes la visitan. Es una formación de granito ubicada en el corazón de las montañas capixabas. Es conocida por su cambiantes tonalidades, que pueden variar en colores que van desde el gris azulado hasta matices de verde, amarillo y naranja, dependiendo de la luz solar y la hora del día.

Parque Estatal Pedra Azul
Pedra Azul es un parque estatal ubicado en Esp&iacute;rito Santo, Brasil. Imagen: Visit Brasil.

Pedra Azul es un parque estatal ubicado en Espírito Santo, Brasil. Imagen: Visit Brasil.

Con su rica historia, cultura vibrante y paisajes naturales, este destino de Brasil sorprenderá incluso a los viajeros más experimentados.

Temas relacionados:

Te puede interesar