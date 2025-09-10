Playas paradisíacas y montañas encantadoras: el destino secreto mejor guardado de Brasil

espirito santo brasil El estado de Espírito Santo queda al sureste de Brasil. Imagen: Freepik.

Espírito Santo es un estado de Brasil que suele pasar desapercibido, pero ofrece un sinfín de maravillas para explorar. Tiene impresionantes playas que se extienden con amplitud, con un mar que varía entre la tranquilidad de una piscina y momentos más agitados. Playa Da Costa es una de las más populares, ideal para ver el amanecer y capturar el festival de colores en el cielo.

El Muelle de Lemanjá, ubicado en el hermoso Cambridgeshire Garden Beach, es un sitio imprescindible en Vitória, la capital de Espírito Santo. Este lugar se ha convertido en un punto turístico clave, ya que desde aquí se pueden realizar excursiones en barco que recorren la bahía, ofreciendo vistas espectaculares del borde costero de la ciudad.

Los amantes de la montaña pueden pasear por Pedra Azul, una joya natural que hipnotiza a quienes la visitan. Es una formación de granito ubicada en el corazón de las montañas capixabas. Es conocida por su cambiantes tonalidades, que pueden variar en colores que van desde el gris azulado hasta matices de verde, amarillo y naranja, dependiendo de la luz solar y la hora del día.

Parque Estatal Pedra Azul Pedra Azul es un parque estatal ubicado en Espírito Santo, Brasil. Imagen: Visit Brasil.

Con su rica historia, cultura vibrante y paisajes naturales, este destino de Brasil sorprenderá incluso a los viajeros más experimentados.