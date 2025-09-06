El destino turístico de Brasil que es furor y sorprende con sus playas paradisíacas

El destino de Brasil perfecto para tus vacaciones

Natal se encuentra en el noreste de Brasil y es la capital del estado de Río Grande do Norte. Según la plataforma oficial de turismo Visit Brasil, este destino "es conocido como la Ciudad del Sol y es un sitio que encanta a los visitantes por sus impresionantes playas, sus dunas de arena dorada y su clima tropical durante todo el año".

playa en natal brasil Las playas de Natal son un encanto. Imagen: Freepik.

Más allá de los paisajes paradisíacos y los días soleados para disfrutar el mar, Natal tiene una rica historia, una cultura vibrante y lugares fascinantes que explorar.

Qué actividades hacer en Natal

Parque das Dunas: es considerado el mayor parque urbano sobre dunas de Brasil y una de las mayores reservas urbanas de Mata Atlántica del país. Se puede pasear por los senderos ecológicos, montar en bicicleta, hacer un picnic en familia e incluso aprender sobre flora y fauna.

Mejores playas de Natal: Ponta Negra (la principal de Natal, con el Morro do Careca), Praia de Genipabu (famosa por sus dunas y paseos en buggy), Baía dos Golfinhos (ideal para ver delfines), Pipa (un destino más exclusivo) y Praia dos Golfinhos (ideal para las familias).

Barreira do Inferno: Natal cuenta con un centro de lanzamiento de cohetes de la Fuerza Aérea Brasileña. Allí se han lanzado más de 400 cohetes, el primero de ellos en 1965.

El árbol de anacardo más grande del mundo: una de las principales atracciones de Natal es un árbol que da unos frutos secos muy valorados por sus propiedades. Esta fruta típica de Brasil consta de dos partes distintas: la castaña, una semilla dura, y la parte carnosa que se come o se usa para jugos.

Bares y vida nocturna: Natal ofrece una animada vida nocturna concentrada principalmente en el popular barrio de Ponta Negra. Allí los turistas encuentran bares, restaurantes, clubes nocturnos, pubs y hasta lugares con música en vivo.

buggy Puedes alquilar un buggy y recorrer las playas de Natal. Imagen: Pexels.

Natal es el destino perfecto para unas vacaciones. Hay cientos de actividades para hacer, ya sea disfrutar los días cálidos para asolearse en la playa, un paseo en buggy o una entretenida visita guiada.