El destino turístico de Brasil que es furor y sorprende con sus playas paradisíacas

El destino de Brasil perfecto para tus vacaciones
Natal se encuentra en el noreste de Brasil y es la capital del estado de Río Grande do Norte. Según la plataforma oficial de turismo Visit Brasil, este destino "es conocido como la Ciudad del Sol y es un sitio que encanta a los visitantes por sus impresionantes playas, sus dunas de arena dorada y su clima tropical durante todo el año".
playa en natal brasil
Las playas de Natal son un encanto. Imagen: Freepik.
Más allá de los paisajes paradisíacos y los días soleados para disfrutar el mar, Natal tiene una rica historia, una cultura vibrante y lugares fascinantes que explorar.
Qué actividades hacer en Natal
- Parque das Dunas: es considerado el mayor parque urbano sobre dunas de Brasil y una de las mayores reservas urbanas de Mata Atlántica del país. Se puede pasear por los senderos ecológicos, montar en bicicleta, hacer un picnic en familia e incluso aprender sobre flora y fauna.
- Mejores playas de Natal: Ponta Negra (la principal de Natal, con el Morro do Careca), Praia de Genipabu (famosa por sus dunas y paseos en buggy), Baía dos Golfinhos (ideal para ver delfines), Pipa (un destino más exclusivo) y Praia dos Golfinhos (ideal para las familias).
- Barreira do Inferno: Natal cuenta con un centro de lanzamiento de cohetes de la Fuerza Aérea Brasileña. Allí se han lanzado más de 400 cohetes, el primero de ellos en 1965.
- El árbol de anacardo más grande del mundo: una de las principales atracciones de Natal es un árbol que da unos frutos secos muy valorados por sus propiedades. Esta fruta típica de Brasil consta de dos partes distintas: la castaña, una semilla dura, y la parte carnosa que se come o se usa para jugos.
- Bares y vida nocturna: Natal ofrece una animada vida nocturna concentrada principalmente en el popular barrio de Ponta Negra. Allí los turistas encuentran bares, restaurantes, clubes nocturnos, pubs y hasta lugares con música en vivo.
buggy
Puedes alquilar un buggy y recorrer las playas de Natal. Imagen: Pexels.
Natal es el destino perfecto para unas vacaciones. Hay cientos de actividades para hacer, ya sea disfrutar los días cálidos para asolearse en la playa, un paseo en buggy o una entretenida visita guiada.