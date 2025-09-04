Martín Palermo dirigirá en un reconocido club de Brasil. 

Matín Palermo volverá a ponerse el buso de entrenador para conducir a un reconocido club de Brasil a salvarse del descenso en el Brasileirao. El Titán tendrá la difícil tarea de sacar al equipo de una profunda crisis deportiva.

Palermo será el nuevo entrenador de Fortaleza. Reemplazará a Renato Paiva en el rol de entrenador luego de que éste dejaraquien dejó su cargo tras dirigir apenas 10 partidos. La misión del ex futbolista de Boca no será nada sencilla ya que el transitar del equipo en el certamen local es por de más comprometedora.

Actualmente está penúltimo en la tabla de posiciones del Brasileirao, posee 15 unidades y está en zona de descenso. Está a siete puntos de salir de la zona roja con cierto margen porque aún restan 15 fechas para el final. Además, el Tricolor viene de quedar eliminado ante Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Martín Palermo viene de ser campeón en el fútbol paraguayo.

“Buscábamos un entrenador que tuviera un impacto en el vestuario, un profesional respetado. Palermo entendió el momento de Fortaleza, el desafío que tenemos y la necesidad de un equipo que se bata a duelo en cada balón, que defienda muy bien, que pueda ganar partidos y sumar puntos, sacándonos de la situación actual”, señaló Marcelo Paz, CEO de Fortaleza sobre el arribo de Martín Palermo.

El Titán firmó contrato hasta diciembre de este año con posibilidad de renovar el vínculo por un año más. Palermo viene de dirigir Olimpia de Paraguay donde estuvo al frente en 54 partidos: ganó 25, perdió 12 y empató 17. Allí además obtuvo su primer título como entrenador que fue el Torneo Clausura 2024 de Paraguay. Antes tuvo un paso por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi, el fútbol mexicano y chileno.

Quienes acompañarán a Martín Palermo en este nuevo desafío serán Diego Cagna y Damián Leyes. Su debut como DT de Fortaleza será luego de la ventana de Eliminatorias donde recibirá a Vitoria, el 13 de septiembre, en un duelo directo por el objetivo de mantener la categoría.

