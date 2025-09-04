palermo Martín Palermo viene de ser campeón en el fútbol paraguayo.

“Buscábamos un entrenador que tuviera un impacto en el vestuario, un profesional respetado. Palermo entendió el momento de Fortaleza, el desafío que tenemos y la necesidad de un equipo que se bata a duelo en cada balón, que defienda muy bien, que pueda ganar partidos y sumar puntos, sacándonos de la situación actual”, señaló Marcelo Paz, CEO de Fortaleza sobre el arribo de Martín Palermo.

El Titán firmó contrato hasta diciembre de este año con posibilidad de renovar el vínculo por un año más. Palermo viene de dirigir Olimpia de Paraguay donde estuvo al frente en 54 partidos: ganó 25, perdió 12 y empató 17. Allí además obtuvo su primer título como entrenador que fue el Torneo Clausura 2024 de Paraguay. Antes tuvo un paso por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi, el fútbol mexicano y chileno.

Quienes acompañarán a Martín Palermo en este nuevo desafío serán Diego Cagna y Damián Leyes. Su debut como DT de Fortaleza será luego de la ventana de Eliminatorias donde recibirá a Vitoria, el 13 de septiembre, en un duelo directo por el objetivo de mantener la categoría.