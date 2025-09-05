Lautaro Petruchi tiene la mente puesta en la "final" entre Gimnasia y Esgrima y su homónimo de Jujuy

gimnasia y esgrima lobo Gimnasia y Esgrima juega un partido más que importante frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Foto: Martín Pravata/UNO.

Si bien es un encuentro de alto voltaje, para Petruchi la calma es el arma fundamental que tiene que tener el equipo a la hora de salir al campo de juego a enfrentar al líder. "Es un partido visagra porque ya estamos en la parte final del torneo pero tampoco vamos a salir desesperados y que ellos nos puedan hacer daño. Va a ser un partido trabado y duro, como todos los de la categoría, y de mucha concentración. Creo que, donde uno se equivoque, el otro se lo va a hacer pagar".

El presente de Gimnasia y Esgrima y el buen momento de Petruchi como dueño de los tres palos

En los últimos tres partidos, Gimnasia y Esgrima cayó ante Central Norte, perdió ante Deportivo Morón y empató ante Nueva Chicago. Esos tres encuentros de visitante lo depositaron en el segundo lugar de la Zona B y dejaron una pequeña merma en lo futbolístico al que Lautaro Petruchi se refirió de la siguiente manera: "Es normal, todos los equipos tienen bajones, los hemos tenido ya antes y le ha pasado a todos los equipos. Es un torneo muy parejo donde, tranquilamente, el último le puede ganar al primero y lo tomamos con tranquilidad. Sí que nos tenemos que hacer cargo de la situación, ocuparnos, trabajar en los errores que estamos cometiendo pero tampoco nos volvemos locos".

En ese sentido, el arquero del Lobo puntualizó sobre el empate ante Nueva Chicago en la república de Mataderos. "El punto es rescatable pese a que, por ahí, no se vio nuestro mejor juego. Cortamos una racha de no sumar por dos partidos".

lautaro petruchi gimnasia Lautaro Petruchi en acción con la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia.

En cuanto a su rendimiento personal, Petruchi confesó estar muy conforme en el club y con el grupo; además agradeció el cariño de la gente. "Me siento cómodo, tranquilo. Estoy muy bien, siempre hay cosas por corregir pero estoy muy cómodo en el club y con el grupo. El cariño de la gente lo noto, lo escucho y estoy contento con eso porque es importante el reconocimiento de la gente".

Por último, el arquero de Gimnasia y Esgrima destacó la labor diaria que viene haciendo el equipo en este torneo de Primera Nacional. "Veo un muy buen grupo, que cualquiera puede jugar. Día a día en los entrenamientos uno se da cuenta que todos nos exigimos, que estamos pendientes de nuestra chance y nadie se relaja. Todos entrenan como si fueran titulares y eso nos da una paridad".