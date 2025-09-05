Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
"Gracias de corazón", el sentido mensaje de Lionel Messi tras su despedida por Eliminatorias en Argentina

Lionel Messi tuvo su noche mágica en el Monumental y lo agradeció en sus redes sociales.

Por Carolina Quiroga
Lionel Messi se despidió en Eliminatorias de Argentina. 

Lionel Messi tuvo su noche soñada en el Monumental con la goleada de la Selección argentina a Venezuela en el episodio final de sus apariciones por Eliminatorias en territorio nacional.

La nostalgia tiñó una noche de alegrías futbolísticas y cada paso del 10 (incluso sus dos goles) se convirtió en un suspiro colectivo con el amargor de una despedida. Para colmo, el capitán de 38 años tampoco confirmó su presencia en el Mundial 2026 dejó abierta la puerta a un posible final antes de tiempo.

messi seleccion argentina venezuela

En sus redes sociales, el 10 agradeció el cariño de la gente en lo que significó otra noche mágica más en su carrera. "Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción", comenzó diciendo Lionel Messi, autor de dos de los tres goles ante la Vinotinto.

"Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!", escribió el capitán de la Selección argentina en su cuenta de Instagram junto a algunas fotografías de la emotiva noche.

Lionel Messi no viajará a Ecuador según confirmó el entrenador Lionel Scaloni dado que el 10 terminó con mucho cansancio y debe recuperarse para afrontar el último tramo de la temporada en la MLS con Inter Miami.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzo, esposa de Lionel Messi

La esposa del mejor jugador del mundo también publicó una serie de imágenes de la emotiva noche y no desaprovechó la oportunidad de dejarle un sentido mensaje al capitán de la Selección argentina con motivo de su último partido por Eliminatorias en Argentina.

"Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo", escribió la modelo y agregó: "Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino !!! Te amamos".

