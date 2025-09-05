"Gracias de corazón", el sentido mensaje de Lionel Messi tras su despedida por Eliminatorias en Argentina

"Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!", escribió el capitán de la Selección argentina en su cuenta de Instagram junto a algunas fotografías de la emotiva noche.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA! " View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Lionel Messi no viajará a Ecuador según confirmó el entrenador Lionel Scaloni dado que el 10 terminó con mucho cansancio y debe recuperarse para afrontar el último tramo de la temporada en la MLS con Inter Miami.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzo, esposa de Lionel Messi

La esposa del mejor jugador del mundo también publicó una serie de imágenes de la emotiva noche y no desaprovechó la oportunidad de dejarle un sentido mensaje al capitán de la Selección argentina con motivo de su último partido por Eliminatorias en Argentina.

"Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo", escribió la modelo y agregó: "Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino !!! Te amamos".