Al ver que el problema persistía, se tuvo que acudir a un aterrizaje de emergencia. Cabe destacar que durante este lapso se vivieron momentos de dramatismo al desconocer lo que sucedía.

El plantel de Independiente Rivadavia decidió no volver a viajar en ese avión, más allá de la revisión técnica que hicieron en el lugar. Es por esto que el transporte fue reemplazado y los futbolistas emprendieron su vuelo rumbo a Santa Fe durante la mañana de este viernes.

Pasadas las 11, los 18 jugadores afectados se reencontraron con el resto de sus compañeros en un hotel céntrico y comenzaron, tras su odisea, a pensar en lo que será el mano a mano con Tigre.

Los convocados de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, quien fue expulsado ante Boca y no pudo dirigir ante Tigre y Argentinos por Liga Profesional, confirmó la nómina de los 23 futbolistas que enfrentarán al Matador.

Arqueros:

Centurión Ezequiel

Marinelli Gonzalo

Defensores:

Bonifacio Ezequiel

Costa Leonard

Gómez Luciano

Souto Pedro

Studer Sheyko

Ortega Thomas

Osella Alejo

Valenti Matías

Villalba Iván

Mediocampistas:

Tonetto Diego

Amarfil Maximiliano

Fernández Matías

Bottari Tomás

Bucca Leonel

Cardillo Mauricio

Muro Tomás

Delanteros:

Bergara Matías

Muñoz Santiago

Retamar Nicolás

Sartori Fabrizio

Villa Sebastián

Así serán los ingresos al estadio

Las puertas del Coloso Marcelo Bielsa abrirán para el público en general a las 19.10, es decir, dos horas antes de que la pelota comience a rodar.

Los hinchas de Independiente Rivadavia ocuparán el sector norte del estadio. Aquellos que asistan a la platea Tata Martino y los palcos, al igual que las personas con certificado de discapacidad, deberán entrar por Claudio Newell / Avenida Infante.

Por su parte, los simpatizantes de la Lepra que hayan sacado su ticket para la popular tendrán su entrada por calle Pueyrredón. Mientras que el estacionamiento designado es por Diagonal Newell.

Ingresos al Coloso Marcelo Bielsa de Rosario (@Newells)



@catigreoficial @CSIRoficial



Viernes 5/9



Apertura del estadio: 19.10 hs.



Comienzo del partido: 21.10 hs.



Viernes 5/9

Apertura del estadio: 19.10 hs.

Comienzo del partido: 21.10 hs.

Cuartos de Final #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa

Pese a que desde Copa Argentina confirmaron que no se venderían tickets en el estadio, en las últimas horas dieron marcha atrás con esta decisión.

Este viernes, los hinchas de Independiente Rivadavia podrán comprar su entrada en la boletería de la puerta 6 de la cancha de Newell's. El horario habilitado es de 14 a 18.30.