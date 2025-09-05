Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Video: Messi vivió un tenso momento en el triunfo de la Selección argentina sobre Venezuela

Lionel Messi vivió un tenso momento este jueves en el triunfazo de la Selección argentina por 3 a 0 sobre Venezuela, de local, por la fecha 17 de las Eliminatorias

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El astro Lionel Messi vivió un tenso momento este jueves en el triunfazo de la Selección argentina por 3 a 0 sobre Venezuela, en el Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias. El jugador del Inter Miami además se despidió de su público, ya que jugó su último partido oficial en su tierra con la camiseta albiceleste.

Messi tuvo un encontronazo en el entretiempo del partido con Tomás Rincón, histórico futbolista venezolano, en el túnel que lleva a los vestuarios del Monumental. La Pulga lo esperó, le recriminó algunas avtitudes y tuvieron que ser separados por sus propios compañeros.

Messi tuvo una niche m&aacute;gica en el Monumental, pero tambi&eacute;n pas&oacute; momentos de tensi&oacute;n.

Cuando terminó el primer tiempo los dirigidos por Lionel Scaloni encararon hacia los vestuarios con una ventaja mínima gracias al golazo de Messi. Mientras los jugadores argentinos charlaban e intercambiaban ideas, el jugador del Inter Miami se quedó atrás en la fila, esperando a Rincón.

Una vez que aparey los venezolanos intentaron separarlos para que el inconveniente no pasara a mayores. Salomón Rondón fue quien se interpuso entre ambos y, con algunas palabras, calmó a Messi. Luego aparecieron José Cabrero, el cuarto árbitro, y Claudio Urrutia, uno de los jueces de línea, para poner paños fríos.

Messi vivió una noche mágica

Messis se emocionó mientras elongaba y contuvo las lágrimas al momento del himno, mientras Thiago, Mateo y Ciro, sus hijos, lo acompañaban en su último partido (oficial) en Argentina.

Dentro de la cancha la rompió como siempre. Se despachó con dos goles para transformarse en el máximo goleador de las presentes Eliminatorias y estuvo cerca del hat-trick, pero se lo anularon por offside.

"Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse. Se me dio a mí y a algunos de esa camada", dijo Leo.

