El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Tigre de Tierra Yang, una combinación que destaca por la fuerza, el liderazgo y la determinación equilibrada con la paciencia. La astrología china señala que esta jornada favorece los proyectos de los signos que requieren firmeza y organización, así como las decisiones que impliquen defender convicciones personales. Se recomienda planificar, ordenar finanzas y avanzar en actividades físicas que fortalezcan el cuerpo. Sin embargo, conviene evitar enfrentamientos impulsivos, excesos de confianza y decisiones arriesgadas sin un respaldo claro. La energía del Tigre de Tierra Yang será especialmente influyente en cómo cada signo maneja los retos del día.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este sábado para los 12 signos en el día del Tigre de Tierra