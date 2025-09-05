Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto terminó último en las prácticas libres 2 del Gran Premio de Italia: quién fue el líder

Franco Colapinto finalizó en el puesto 20 en Monza en su inicio de actividad en el Gran Premio de Italia. Se había ausentado en los primeros entrenamientos por cederle su butaca a Paul Aron.

Carolina Quiroga
Franco Colapinto terminó en el puesto 20 de la segunda tanda de prácticas libres en el Gran Premio de Italia. 

Franco Colapinto comenzó con su actividad en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza. Luego de cederle su butaca a Paul Aron en la primera tanda de prácticas libres, el argentino inició su participación en la segunda jornada de ensayos en el suelo italiano.

Colapinto saltó a la pista con neumáticos intermedios, al igual que su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Luego de un giro se ubicó en el puesto 18, uno por debajo del piloto francés, que se situó en la ubicación número 17.

La práctica se detuvo instantes después debido al choque de Kimi Antonelli contra el muro en una de las curvas del circuito. El piloto italiano de Mercedes perdió el control de su monoplaza y se despitó provocando bandera roja en el transcurso de los primeros diez minutos de entrenamiento.

El resto de los conductores aprovecharon para acercarse a boxes y ajustar algunos detalles. Fue el caso de Lando Norris, de McLaren, quien perdió su espejo retrovisor derecho y se arrimó a los pits para arreglarlo.

Con bandera verde, Charles Leclerc mejoró sus tiempos y se ubicó en segundo lugar por debajo de Max Verstappen, quien registró un tiempo de 1:20.710 en esta etapa. Franco Colapinto, por su parte, hizo el cambio a los neumáticos blandos para poder bajar sus marcas.

Varios pilotos imitaron la decisión del argentino y eligieron las gomas blandas para el tramo de la mitad de la práctica. Así Norris, Hamilton, Albon, Hulkenberg fueron algunos de los conductores que se ubicaron en los primeros puestos luego de mejorar sus respectivos ritmos con este tipo de neumático.

Lando Norris fue el m&aacute;s r&aacute;pido de la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Italia.&nbsp;

El último fragmento de la segunda tanda de prácticas del Gran Premio de Italia tuvo los habituales giros con tanque lleno. Los ritmos no bajaron y el mejor tiempo en pista fue el que marcó previamente Lando Norris con un registro de 1:19.878, que luego nadie pudo superar. Detrás del líder quedó Charles Leclerc (Ferrari) y completó el podio Carlos Sainz (Williams).

Gasly se ubico en el puesto 15 con 1:21.102 y luego cayó al décimo octavo lugar. Franco Colapinto, por su parte, no logró su cometido y quedó en el último puesto pese a tener la goma blanda (1.21.564)

Horarios del Gran Premio de Italia

Sábado 6/9

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9

Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+

