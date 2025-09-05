Franco Colapinto terminó último en las prácticas libres 2 del Gran Premio de Italia: quién fue el líder

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1963984348283097318&partner=&hide_thread=false Antonelli lost the rear around the two Lesmos and then got beached



Here's what happened #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EJgPusvOGI — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

El resto de los conductores aprovecharon para acercarse a boxes y ajustar algunos detalles. Fue el caso de Lando Norris, de McLaren, quien perdió su espejo retrovisor derecho y se arrimó a los pits para arreglarlo.

Con bandera verde, Charles Leclerc mejoró sus tiempos y se ubicó en segundo lugar por debajo de Max Verstappen, quien registró un tiempo de 1:20.710 en esta etapa. Franco Colapinto, por su parte, hizo el cambio a los neumáticos blandos para poder bajar sus marcas.

Varios pilotos imitaron la decisión del argentino y eligieron las gomas blandas para el tramo de la mitad de la práctica. Así Norris, Hamilton, Albon, Hulkenberg fueron algunos de los conductores que se ubicaron en los primeros puestos luego de mejorar sus respectivos ritmos con este tipo de neumático.

lando monza Lando Norris fue el más rápido de la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Italia.

El último fragmento de la segunda tanda de prácticas del Gran Premio de Italia tuvo los habituales giros con tanque lleno. Los ritmos no bajaron y el mejor tiempo en pista fue el que marcó previamente Lando Norris con un registro de 1:19.878, que luego nadie pudo superar. Detrás del líder quedó Charles Leclerc (Ferrari) y completó el podio Carlos Sainz (Williams).

Gasly se ubico en el puesto 15 con 1:21.102 y luego cayó al décimo octavo lugar. Franco Colapinto, por su parte, no logró su cometido y quedó en el último puesto pese a tener la goma blanda (1.21.564)

Horarios del Gran Premio de Italia

Sábado 6/9

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9

Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+