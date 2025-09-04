Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto,"confiado", para el Gran Premio de Italia: qué dijo el argentino en el Media Day

Franco Colapinto volverá al circuito de Monza este fin de semana, escenario donde debutó el año pasado en la Fórmula 1 con Williams.

Carolina Quiroga
Franco Colapinto se mostró confiado en la antesala del Gran Premio de Italia. 

Franco Colapinto participó del Media Day en la antesala del Gran Premio de Italia y dejó su buen augurio para el fin de semana de carrera que arrancará, para él, con la segunda tanda de prácticas libres (en la primera, Paul Aron ocupará su monoplaza por reglamento de la Fórmula 1).

Monza es una pista de buenos recuerdos para Franco Colapinto. El año pasado fue su debut en la Fórmula 1 en este circuito, corriendo para la escudería Williams, y eso representa siempre un grato episodio para el argentino: "Fue la primera pista que probé el año pasado, tengo muy buenos recuerdos de aquí, de volver a Monza, el lugar de mi debut, han pasado muchas cosas desde entonces", comenzó diciendo el pilarense en rueda de prensa.

Franco Colapinto en el Media Day del Gran Premio de Italia.&nbsp;

"El haber recibido esa llamada fue un sueño hecho realidad", recordó Colapinto sobre aquel día en el que subió a la máxima categoría en reemplazo de Logan Sargeant, en la escudería inglesa. El tiempo que transcurrió, desde sus actuaciones en Williams, su traspaso a Alpine y su desempeño en el equipo francés, le dieron al pilarense una experiencia rica para procurar desenvolverse cada día mejor en la Fórmula 1.

"Hace un año todo era nuevo para mí, muy complejo, ahora tengo más experiencia, más tiempo, trabajo con un grupo de veinte ingenieros en la fábrica, mientras en Fórmula 2 normalmente solo tienes uno a tu lado. Este es un equipo muy grande y están poniendo todos sus esfuerzos desde la fábrica para poner el coche en pista. He aprendido muchas cosas desde entonces", reveló el argentino sobre su recorrido en la máxima.

Sobre sus presentaciones con el Alpine, desde que le tocó reemplazar a Jack Doohan esta temporada, Franco Colapinto se percibe con mayor madurez y confianza en la previa de Gran Premio de Italia. "Me veo mucho más confiado con el coche, el equipo de ingenieros me ha ayudado pero todavía no estamos donde queremos, estuvimos cerca de los puntos en Zandvoort", dijo el argentino pero agregó: "esta pista será difícil para nosotros, con tantas rectas", en alusión al A525 que tantos dolores de cabeza le ha traído.

Franco Colapinto llegando a Monza para disputar el Gran Premio de Italia.&nbsp;

En ese sentido, Colapinto se refirió al fin de semana en Países Bajos donde estuvo cerca de conseguir los puntos y sentenció: "Fue un buen fin de semana, vimos un buen rendimiento del coche e hicimos un buen trabajo con la estrategia también, estoy contento pero lo hubiera estado más si hubiéramos puntuado".

Los horarios del Gran Premio de Italia para Franco Colapinto

Viernes 5/9

Práctica libre 1 a las 8:30 (no correrá Colapinto, lo hará Paul Aron)

Práctica libre 2 a las 12 (comienza la acción para el argentino)

Sábado 6/9

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9

Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+

