Franco Colapinto,"confiado", para el Gran Premio de Italia: qué dijo el argentino en el Media Day

"Hace un año todo era nuevo para mí, muy complejo, ahora tengo más experiencia, más tiempo, trabajo con un grupo de veinte ingenieros en la fábrica, mientras en Fórmula 2 normalmente solo tienes uno a tu lado. Este es un equipo muy grande y están poniendo todos sus esfuerzos desde la fábrica para poner el coche en pista. He aprendido muchas cosas desde entonces", reveló el argentino sobre su recorrido en la máxima.

Sobre sus presentaciones con el Alpine, desde que le tocó reemplazar a Jack Doohan esta temporada, Franco Colapinto se percibe con mayor madurez y confianza en la previa de Gran Premio de Italia. "Me veo mucho más confiado con el coche, el equipo de ingenieros me ha ayudado pero todavía no estamos donde queremos, estuvimos cerca de los puntos en Zandvoort", dijo el argentino pero agregó: "esta pista será difícil para nosotros, con tantas rectas", en alusión al A525 que tantos dolores de cabeza le ha traído.

colapinto monza Franco Colapinto llegando a Monza para disputar el Gran Premio de Italia.

En ese sentido, Colapinto se refirió al fin de semana en Países Bajos donde estuvo cerca de conseguir los puntos y sentenció: "Fue un buen fin de semana, vimos un buen rendimiento del coche e hicimos un buen trabajo con la estrategia también, estoy contento pero lo hubiera estado más si hubiéramos puntuado".

Los horarios del Gran Premio de Italia para Franco Colapinto

Viernes 5/9

Práctica libre 1 a las 8:30 (no correrá Colapinto, lo hará Paul Aron)

Práctica libre 2 a las 12 (comienza la acción para el argentino)

Sábado 6/9

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9

Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+