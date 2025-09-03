El piloto argentino se está preparando para su nuevo desafío.

El piloto argentino se está preparando para su nuevo desafío.

En una actividad que ya se ha transformado en una costumbre, Franco Colapinto presentó el circuito donde se realizará el Gran Premio de Monza en el simulador de Alpine. Es así que con el sentido del humor que lo caracteriza dio una vuelta a la pista del "Templo de la Velocidad".

En el inicio del video invitó a los fanáticos de la Fórmula 1 a compartir la experiencia con él al manifestar: "Venimos a comer pizza y a correr", haciendo referencia a que el histórico autódromo está ubicado en Italia.

Franco Colapinto brilló en el GP de Países Bajos.

Franco Colapinto fue el encargado de mostrar el circuito del Gran Premio de Monza en el simulador de Alpine

En los clásicos recorridos realizados por el piloto argentino busca relatar de una manera cuáles pueden ser los contratiempos de las curvas al mismo tiempo que analiza el circuito: "Entramos en la última curva, la Parabólica. Es realmente, realmente rápida. Especialmente al comenzar la vuelta hay que prepararse bien para esa última curva porque tenemos una recta muy larga después".

En los videos recurre a todos sus conocimientos sobre la Máxima y advirtió la importancia del sistema DRS luego de la primera chicana porque "justo después tenemos la zona DRS, así que tenemos un DRS bastante largo hasta la curva 1". A lo que le suma la segunda chicana donde se utiliza toda la pista y reveló por qué es necesario hacerlo: "Tienes que usar toda la pista, subir a la salchicha en el bordillo interior y luego usar toda la pista en la salida, cerca de la grava allí".

Franco Colapinto tiene basta experiencia en la pista de Monza ya que se consagró en Fórmula 3 en 2022 y 2023. Es por eso que también se refirió a la situación de los neumáticos: "Entramos en la última curva, la Parabólica, y los neumáticos están muriéndose un poco aquí, gritando que la temperatura es realmente muy alta y hay que mantener el coche bajo control".

En 2024 el piloto argentino tuvo su debut en la Fórmula 1 al correr a bordo del monoplaza de Williams donde logró quedar en la ubicación 12: "Siempre es genial correr aquí en Monza, así que estoy deseando ver cómo es".

Además, se refirió a su ausencia de los entrenamientos libres 1 ya que será Paul Aron quien ocupará su lugar y le restó importancia dando a entender que estaba al tanto del movimiento: "Estoy deseando salir a la pista a partir de los entrenamientos libres 2 y que empiece el fin de semana".

Franco Colapinto en Monza
En Fórmula 3 ganó en 2022 y 2023.

Los horarios del GP de Italia de Fórmula 1:

Viernes 5/9:

  • Práctica libre 1 a las 8.30.
  • Práctica libre 2 a las 12.

Sábado 6/9:

  • Práctica libre 3 a las 7.30.
  • Clasificación a las 11.

Domingo 7/9:

  • Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+.

