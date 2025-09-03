Franco Colapinto fue el encargado de mostrar el circuito del Gran Premio de Monza en el simulador de Alpine

En los videos recurre a todos sus conocimientos sobre la Máxima y advirtió la importancia del sistema DRS luego de la primera chicana porque "justo después tenemos la zona DRS, así que tenemos un DRS bastante largo hasta la curva 1". A lo que le suma la segunda chicana donde se utiliza toda la pista y reveló por qué es necesario hacerlo: "Tienes que usar toda la pista, subir a la salchicha en el bordillo interior y luego usar toda la pista en la salida, cerca de la grava allí".

Franco Colapinto tiene basta experiencia en la pista de Monza ya que se consagró en Fórmula 3 en 2022 y 2023. Es por eso que también se refirió a la situación de los neumáticos: "Entramos en la última curva, la Parabólica, y los neumáticos están muriéndose un poco aquí, gritando que la temperatura es realmente muy alta y hay que mantener el coche bajo control".

Embed FRANCO COLAPINTO nos lleva una vuelta en el "templo de la velocidad" junto a su Alpine A525.#francocolapinto #f1pic.twitter.com/t9DfU1Fb1x — Corazondef1 (@Corazondef1) September 3, 2025

En 2024 el piloto argentino tuvo su debut en la Fórmula 1 al correr a bordo del monoplaza de Williams donde logró quedar en la ubicación 12: "Siempre es genial correr aquí en Monza, así que estoy deseando ver cómo es".

Además, se refirió a su ausencia de los entrenamientos libres 1 ya que será Paul Aron quien ocupará su lugar y le restó importancia dando a entender que estaba al tanto del movimiento: "Estoy deseando salir a la pista a partir de los entrenamientos libres 2 y que empiece el fin de semana".

Franco Colapinto en Monza En Fórmula 3 ganó en 2022 y 2023.

Los horarios del GP de Italia de Fórmula 1:

Viernes 5/9:

Práctica libre 1 a las 8.30.

Práctica libre 2 a las 12.

Sábado 6/9:

Práctica libre 3 a las 7.30.

Clasificación a las 11.

Domingo 7/9: