Franco Colapinto tuvo un gran desempeño en Países Bajos.

Franco Colapinto tuvo un gran desempeño en Países Bajos.

Franco Colapinto tuvo una actuación estelar durante el último fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos demostrando que está para grandes cosas en la Fórmula 1 y, de paso, puso en evidencia que si tuviera un monoplaza en mejores condiciones sus tiempos podrían ubicarlo en la zona de puntaje.

Más allá de que estuvo muy cerca, la cuenta oficial de la Máxima en la red social X (ex Twitter) decidió realizar un copilado con todos los sobrepasos del piloto argentino donde se puede apreciar su profesionalidad y valentía a la hora de intentar dejar a Alpine en lo más alto, a pesar de las críticas que recibe.

Monoplaza Franco Colapinto
Franco Colapinto realiz&oacute; su mejor papel desde que lleg&oacute; a Alpine.

Franco Colapinto realizó su mejor papel desde que llegó a Alpine.

La F1 publicó un copilado con la actuación de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos que sorprendió a todos

En la previa del GP de Países Bajos, Franco Colapinto recibió una inesperada crítica de Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine, quien manifestó que no estaba "contento con el resultado" luego del GP de Hungría.

"Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él. Quizás le pusimos demasiada presión", había expresado el empresario italiano.

No obstante, dicen que se debe hablar dentro de la cancha y, en este caso, de la pista. Y el piloto argentino no decepcionó: logró quedar en el puesto 11 tras una carrera histórica donde estuvo muy cerca de la zona de puntaje. Es así que la Fórmula 1 realizó un copilado de todos sus sobrepasos en un video lleno de adrenalina.

Embed
Gran Premio de Italia - Monza
Pr&oacute;ximo destino para Franco Colapinto: Gran Premio de Italia, en Monza.

Próximo destino para Franco Colapinto: Gran Premio de Italia, en Monza.

Las doce competencias que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1

  • Gran Premio de Italia, en Monza: 7 de septiembre a las 10.
  • Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 21 de septiembre a las 8.
  • Gran Premio de Singapur, en Singapur: 5 de octubre a las 9.
  • Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 18 de octubre a las 14.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 19 de octubre a las 16.
  • Gran Premio de México, en Ciudad de México: 26 de octubre a las 17.
  • Sprint del Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 8 de noviembre a las 11.
  • Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 9 de noviembre a las 14.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 23 de noviembre a la 1.
  • Sprint del Gran Premio de Qatar, en Lusail: 29 de noviembre a las 11.
  • Gran Premio de Qatar, en Lusail: 30 de noviembre a las 13.
  • Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 7 de diciembre a las 10.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas