"Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él. Quizás le pusimos demasiada presión", había expresado el empresario italiano.
No obstante, dicen que se debe hablar dentro de la cancha y, en este caso, de la pista. Y el piloto argentino no decepcionó: logró quedar en el puesto 11 tras una carrera histórica donde estuvo muy cerca de la zona de puntaje. Es así que la Fórmula 1 realizó un copilado de todos sus sobrepasos en un video lleno de adrenalina.
Gran Premio de Italia - Monza
Próximo destino para Franco Colapinto: Gran Premio de Italia, en Monza.
Las doce competencias que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1
- Gran Premio de Italia, en Monza: 7 de septiembre a las 10.
- Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 21 de septiembre a las 8.
- Gran Premio de Singapur, en Singapur: 5 de octubre a las 9.
- Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 18 de octubre a las 14.
- Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 19 de octubre a las 16.
- Gran Premio de México, en Ciudad de México: 26 de octubre a las 17.
- Sprint del Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 8 de noviembre a las 11.
- Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 9 de noviembre a las 14.
- Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 23 de noviembre a la 1.
- Sprint del Gran Premio de Qatar, en Lusail: 29 de noviembre a las 11.
- Gran Premio de Qatar, en Lusail: 30 de noviembre a las 13.
- Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 7 de diciembre a las 10.