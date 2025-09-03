Franco Colapinto se perderá las primeras prácticas libres en Monza. 

Luego de un gran rendimiento en el Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto no estará presente en el circuito de Monza en el inicio de la acción de este fin de semana en la Fórmula 1. Pese a que el piloto argentino tenía grandes expectativas para un nuevo fin de semana de carrera, la mala noticia pasó por el comunicado que Alpine emitió respecto a la presencia del pilarense en pista.

El motivo por el que Franco Colapinto no estará en Monza

Las reglas de la Fórmula 1 exigen que cada escudería le brinde a los pilotos más jóvenes o "rookies" un total de cuatro entrenamientos libres por temporada con el objetivo de que sumen rodaje y experiencia en la pista. Ante esta obligación, desde Alpine decidieron que sea Franco Colapinto quien le ceda a Paul Aron -piloto de reserva- su butaca en el A525 en las primeras prácticas libres en el circuito de Monza.

De esta manera, Colapinto se ausentará durante la primera actividad del fin de semana y deberá esperar a la segunda tanda de entrenamientos para volver a subirse a su monoplaza con la que tuvo el mejor de sus rendimientos en el Gran Premios de Países Bajos donde culminó en el puesto 11.

El piloto estonio se subirá a bordo del Alpine por primera vez en su estadía en la escudería francesa. Antes lo había hecho para Sauber en las prácticas libres 1 de Gran Bretaña y Hungría. “Paul Aron hará su primera aparición en el A525 este fin de semana, como parte de sus funciones de piloto de reserva", publicó Alpine en sus redes sociales informando de esta manera la ausencia del conductor argentino.

Paul Aron había manejado ya un Alpine a fines del 2024 en las pruebas de postemporada de Abu Dhabi. En la actualidad trabaja en el simulador colaborando con las mejoras en las monoplazas para lo que resta del 2025 pero, sobre todo, enfocado en el 2026 donde Alpine pasará a manejar con motores y cajas de cambio de Mercedes.

Los horarios del GP de Italia de Fórmula 1

Viernes 5/9

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6/9

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9

Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+

