El motivo por el que Franco Colapinto no estará en Monza

Las reglas de la Fórmula 1 exigen que cada escudería le brinde a los pilotos más jóvenes o "rookies" un total de cuatro entrenamientos libres por temporada con el objetivo de que sumen rodaje y experiencia en la pista. Ante esta obligación, desde Alpine decidieron que sea Franco Colapinto quien le ceda a Paul Aron -piloto de reserva- su butaca en el A525 en las primeras prácticas libres en el circuito de Monza.

De esta manera, Colapinto se ausentará durante la primera actividad del fin de semana y deberá esperar a la segunda tanda de entrenamientos para volver a subirse a su monoplaza con la que tuvo el mejor de sus rendimientos en el Gran Premios de Países Bajos donde culminó en el puesto 11.