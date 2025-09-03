Luego de un gran rendimiento en el Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto no estará presente en el circuito de Monza en el inicio de la acción de este fin de semana en la Fórmula 1. Pese a que el piloto argentino tenía grandes expectativas para un nuevo fin de semana de carrera, la mala noticia pasó por el comunicado que Alpine emitió respecto a la presencia del pilarense en pista.
Franco Colapinto no correrá en Monza: la razón de la ausencia del argentino
Franco Colapinto cederá su lugar en las prácticas libres del Gran Premio de Italia.