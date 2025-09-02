Por qué fue internado Miguel Ángel Russo

La decisión de internarlo se da por cautela y para poder seguir su evolución de cerca. De todas formas, allegados al exentrenador de Rosario Central afirman que se encuentra bien, por lo que la medida dictada por el personal del Instituto Fleni es, principalmente, de precaución.

El Xeneize, que lleva tres victorias consecutivas, recibió una noticia inesperada.

El DT de 69 años superó por la mañana sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que el director técnico campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca padece una infección urinaria.

La primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero, aunque con el pasar de las horas el cuerpo médico optó por internar al director técnico durante 24 horas.

Se le administrará medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y mantenerse informados al instante sobre su evolución.

Miguel Ángel Russo, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, y pudo sobreponerse tras un tratamiento con quimioterapia, incluso sin dejar la dirección técnica del club colombiano.