En las últimas horas Damonte habló con el programa En Boca de Todos y no tuvo dudas a la hora de reconocer al Xeneize como el más grande del país y, como si fuera poco, compararlo con el Real Madrid.

“Me preparo todos los días para estar listo para un club como el Real Madrid y para mí Boca es eso, porque es el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo”, manifestó.

Acto seguido, reconociendo que en el ideal popular el Xeneize es una de las instituciones más importantes del mundo, sumó: “¿A quién no le gustaría jugar o dirigir una institución como esa?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Volpini_Mariano/status/1962654903488180304&partner=&hide_thread=false Israel Damonte en @EBDTok “Yo me preparo para dirigir al Real Madrid y Boca es el Real Madrid” y también dijo que Gustavo Alfaro dice que Boca es una selección nacional pero todos los días. Boca es inmenso. Boca es todos. Aguante Boca siempre! pic.twitter.com/69BoOep9yQ — Mariano Volpini (@Volpini_Mariano) September 1, 2025

Para finalizar, Israel Damonte reveló parte de la charla que mantuvo con Gustavo Alfaro, quien pasó por el club de la Ribera en la temporada 2019: “Él me dijo que Boca es como una Selección, pero todos los días. Se vive una locura increíble”.