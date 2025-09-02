Hablar sobre lo que significa y lo que genera el mundo Boca no es ninguna novedad. Así como existe una infinidad de futbolistas que se ilusionan con poder vestir la camiseta del Xeneize y jugar en la Bombonera con el aliento de su público, también hay una extensa lista de técnicos que se ilusionan con calzarse el buzo de DT.
El DT que está libre y comparó a Boca con el Real Madrid: "Es el más grande de Argentina"
El director técnico habló con un programa partidario del Xeneize y aseguró que Boca es uno de los clubes más importantes del mundo