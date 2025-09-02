El entrenador no dudó en postularse para

El entrenador no dudó en postularse para, en algún momento, dirigir al Xeneize.

Hablar sobre lo que significa y lo que genera el mundo Boca no es ninguna novedad. Así como existe una infinidad de futbolistas que se ilusionan con poder vestir la camiseta del Xeneize y jugar en la Bombonera con el aliento de su público, también hay una extensa lista de técnicos que se ilusionan con calzarse el buzo de DT.

En esta ocasión, uno de ellos rompió el silencio. Se trata de Israel Damonte, que actualmente se encuentra sin club y se animó a comparar al elenco de la Ribera con, nada más y nada menos, que el Real Madrid.

Israel Damonte reveló su deseo de dirigir a Boca, club al que comparó con Real Madrid.

Israel Damonte y su deseo de dirigir a Boca

El director técnico de 43 años se encuentra actualmente libre, luego de pasar por Huracán (club en el que tuvo su primera experiencia), Arsenal, Colón y dos ciclos en Sarmiento de Junín.

En las últimas horas Damonte habló con el programa En Boca de Todos y no tuvo dudas a la hora de reconocer al Xeneize como el más grande del país y, como si fuera poco, compararlo con el Real Madrid.

“Me preparo todos los días para estar listo para un club como el Real Madrid y para mí Boca es eso, porque es el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo”, manifestó.

Acto seguido, reconociendo que en el ideal popular el Xeneize es una de las instituciones más importantes del mundo, sumó: “¿A quién no le gustaría jugar o dirigir una institución como esa?”.

Para finalizar, Israel Damonte reveló parte de la charla que mantuvo con Gustavo Alfaro, quien pasó por el club de la Ribera en la temporada 2019: “Él me dijo que Boca es como una Selección, pero todos los días. Se vive una locura increíble”.

