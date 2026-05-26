Pidió a la Justicia que lo declare legítimo dueño de un avión ajeno que cuidó y mejoró por años

El caso del avión, en la Justicia Civil

Lo asesora el abogado Gustavo Marón, especialista en Derecho Aeronáutico, docente y referente en materia de aviación, quien presentó las pruebas necesarias para lograr que el proceso judicial termine exitosamente. El caso está en manos de la jueza María Eugenia Guzmán.

Los planteos judiciales por título supletorio son comunes en la Justicia. Generalmente, por bienes inmuebles: terrenos, casas y departamentos. Lo curioso de este caso es que un ciudadano -Gustavo Copia- reclama ser reconocido legítimo dueño ¡de un avión!

Con la representación legal del abogado Gustavo Marón, Gustavo Copia presentó pruebas que sustentan el reclamo del título supletorio por fallecimiento del dueño original, que todavía figura como tal en el organismo nacional competente.

Una demanda escrita y gran cantidad de fotografías para demostrar las mejoras hasta la casi total reconstrucción del avión a través de los años.

gustavo maron.jpg Gustavo Marón, abogado especialista en Derecho Aeronáutico y en materia de aviación. Foto: archivo

Otra de las acciones, explicó Marón, es darle más publicidad al hecho judicial, como la colocación de un cartel en la aeronave guardada en Aeroranch, en Chacras de Coria.

Avión-Reclamo Usucapión En la aeronave guardada en un aeroclub de Chacras de Coria, un cartel anuncia que la titularidad está bajo proceso judicial. Foto: gentileza

Gustavo Copia: "Este avión es para pasear; no es de uso comercial"

Que Gustavo Copia mantenga la posesión pacífica del ultraliviano -es decir, sin conflictos con nadie por el bien- también juega a su favor en este proceso judicial civil.

- ¿Qué tiene de interesante este avión- preguntó Diario UNO a Gustavo Copia.

- Es una aeronave ultraliviana para la actividad deportiva y recreativa y no comercial. Es de uso privado. Es ideal para darse una gustada: un paseo de fin de semana cuando las condiciones meteorólogicas lo permiten.

- ¿Cómo llegaste a tener el avión?

- Lo tengo hace muchos años y como el dueño falleció y nunca se hizo la transferencia, avanzamos con el título supletorio. Todas las condiciones dadas están favorables para que pase a mi nombre. La legalidad es importante y que esté legitimado también permitirá mejorar el precio de reventa. Actualmente, el avión está en perfectas condiciones y listo para volar.

El avión 2 Fotografía que demuestra ante la Justicia que Gustavo Copia reconstruyó el avión durante todos estos años en que ejerció la posesión pacífica y sin reclamos. Gentileza

El avión ultraliviano, argentino y con el sello Di Palma

Gustavo Marón explica que la aeronave en cuestión pesa alrededor de 200 kilos.

El modelo Aero Di Palma DPZ-II es de fabricación argentina y fue diseñado en las décadas del '80 y '90 por la familia Di Palma, históricamente conocidos y reconocidos por el automovilismo y la aviación.

"El avión utiliza motores económicos, de motocicleta o convertidos, y garantiza la sensación de volar como en un parapente porque el cuerpo del tripulante queda afuera", detalló el letrado especialista en aviación.