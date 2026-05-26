Pidió a la Justicia que lo declare legítimo dueño de un avión ajeno que cuidó y mejoró por años

Gustavo Copia es mecánico y fierrero de crianza y de alma. También es piloto y disfruta de las alturas. Esta última pasión lo llevó a conocer y a frecuentar aeroclubes y a pilotar aviones ultralivianos. Hace una pila de años conoció al salteño Pedro Agustín Soler, quien le confió, aquí -en Chacras de Coria- el cuidado y utilización de su avión ultraliviano biplaza Aero Di Palma DPZ-II.
Pasó el tiempo, Soler falleció, nadie reclamó y Copia siguió al cuidado de la aeronave de fabricación nacional.
La usó, la mantuvo, la mejoró y hasta la reconstruyó a nuevo. Habiendo transcurrido el tiempo previsto por la ley y sin reclamos a la vista, Gustavo Copia tramita en la Justicia Civil el título supletorio del ultraliviano para convertirse en dueño legítimo y tramitar el certificado de navegabilidad en el Registro Nacional de Aeronaves y el seguro obligatorio.
El caso del avión, en la Justicia Civil
Lo asesora el abogado Gustavo Marón, especialista en Derecho Aeronáutico, docente y referente en materia de aviación, quien presentó las pruebas necesarias para lograr que el proceso judicial termine exitosamente. El caso está en manos de la jueza María Eugenia Guzmán.
Los planteos judiciales por título supletorio son comunes en la Justicia. Generalmente, por bienes inmuebles: terrenos, casas y departamentos. Lo curioso de este caso es que un ciudadano -Gustavo Copia- reclama ser reconocido legítimo dueño ¡de un avión!
Con la representación legal del abogado Gustavo Marón, Gustavo Copia presentó pruebas que sustentan el reclamo del título supletorio por fallecimiento del dueño original, que todavía figura como tal en el organismo nacional competente.
Una demanda escrita y gran cantidad de fotografías para demostrar las mejoras hasta la casi total reconstrucción del avión a través de los años.
Otra de las acciones, explicó Marón, es darle más publicidad al hecho judicial, como la colocación de un cartel en la aeronave guardada en Aeroranch, en Chacras de Coria.
Gustavo Copia: "Este avión es para pasear; no es de uso comercial"
Que Gustavo Copia mantenga la posesión pacífica del ultraliviano -es decir, sin conflictos con nadie por el bien- también juega a su favor en este proceso judicial civil.
- ¿Qué tiene de interesante este avión- preguntó Diario UNO a Gustavo Copia.
- Es una aeronave ultraliviana para la actividad deportiva y recreativa y no comercial. Es de uso privado. Es ideal para darse una gustada: un paseo de fin de semana cuando las condiciones meteorólogicas lo permiten.
- ¿Cómo llegaste a tener el avión?
- Lo tengo hace muchos años y como el dueño falleció y nunca se hizo la transferencia, avanzamos con el título supletorio. Todas las condiciones dadas están favorables para que pase a mi nombre. La legalidad es importante y que esté legitimado también permitirá mejorar el precio de reventa. Actualmente, el avión está en perfectas condiciones y listo para volar.
El avión ultraliviano, argentino y con el sello Di Palma
Gustavo Marón explica que la aeronave en cuestión pesa alrededor de 200 kilos.
El modelo Aero Di Palma DPZ-II es de fabricación argentina y fue diseñado en las décadas del '80 y '90 por la familia Di Palma, históricamente conocidos y reconocidos por el automovilismo y la aviación.
"El avión utiliza motores económicos, de motocicleta o convertidos, y garantiza la sensación de volar como en un parapente porque el cuerpo del tripulante queda afuera", detalló el letrado especialista en aviación.