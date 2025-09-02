Video: la gran agresión que sufrió Fernando Gago tras la caída del Necaxa de México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1962691252068995199&partner=&hide_thread=false Este momento de Fernando Gago en Necaxa. pic.twitter.com/gttQPmp4kC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 2, 2025

Fernando Gago fue agredido

Los hinchas de Necaxa abuchearon y le tiraron botellas a su propio entrenador cuando se retiraba al vestuario tras alcanzar los 300 minutos sin goles. El equipo rojiblanco ganó uno solo de los siete partidos del torneo y se ubica en el decimoquinto lugar.

Tras la catastrófica derrota, Gago aseguró que es el “máximo responsable. Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible".

Con el encuentro empatado en cero, Ricardo Monreal vio la tarjeta roja a los 16 minutos del primer tiempo y, a los seis del complemento y en desventaja por dos goles, el colombiano Diber Cambindo se fue expulsado.

Cuándo vuelve a jugar el Necaxa de Gago

Luego de lo que fue la caída de Necaxa contra Xolos de Tijuana, el próximo encuentro que jugarán los dirigidos por Fernando Gago será ante Juárez por la octava fecha del Torneo Apertura. El cotejo será en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el viernes 12 de septiembre, a las 22 de Argentina.